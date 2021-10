Moins de 45 minutes ont suffi pour lui faire perdre ses nerfs. Remonté comme un coucou ces dernières semaines, pas franchement satisfait du niveau de son équipe, Cristiano Ronaldo a fini par dégoupiller, ce dimanche à Old Trafford, juste avant la mi-temps du choc opposant Manchester United à Liverpool.

Au duel avec Curtis Jones après avoir manqué un face-à-face avec Allisson, le Portugais a commis une faute grossière sur le milieu de terrain anglais près de la ligne de touche sur le côté droit. Et a même insisté, dans un accès d'agressivité, alors que le jeune Red était au sol.

Premier League C'est l'inverse de Klopp : Mais pourquoi Manchester United s'accroche à Solskjaer ? IL Y A 20 HEURES

La scène a provoqué une altercation entre plusieurs joueurs des deux équipes... mais n'a pas, à la surprise générale, conduit à l'exclusion de CR7. Le quintuple Ballon d'Or n'a écopé que d'un carton jaune. Et pu assister, sur le terrain, au quatrième but des siens quelques instants plus tard. Juste après la pause, Liverpool a même marqué un 5e but.

Premier League "C’est plus facile de gagner des trophées individuels" : Cristiano Ronaldo et MU se cherchent encore HIER À 09:07