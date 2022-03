Manchester United a dû faire face à deux absences inattendues pour le deby face à Manchester City dimanche (17h30). Les Red Devils sont en effet privés de Raphaël Varane, positif au Covid, et de Cristiano Ronaldo, blessé à une hanche, alors que leur place qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine est en grand danger. Après la victoire d'Arsenal à Watford (3-2), les Red Devils ne sont que 5e à un point des Gunners, mais qui ont pour le moment deux matches de moins qu'eux.

Ad

Premier League Pourquoi le MU de Rangnick galère autant ? 24/02/2022 À 15:02

Ralf Rangnick a aussi dû renoncer à son arrière gauche Luke Shaw, lui aussi positif au nouveau coronavirus, alors qu'Edinson Cavani n'était pas dans le groupe et Marcus Rashford était sur le banc. Paul Pogba était, lui, bien titulaire au milieu de terrain avec Scott McTominay et Fred, alors que Bruno Fernandes était pressenti pour évoluer en "faux neuf", entouré de Jadon Sancho et Anthony Elanga.

Manchester City est privé de Ruben Dias, blessé, mais le reste de son équipe est assez classique avec la confiance renouvelée de Pep Guardiola à Jack Grealish, buteur en coupe en milieu de semaine. City essaiera de reprendre six points d'avance sur Liverpool, vainqueur de West Ham, samedi, et qui n'est donc plus qu'à trois unités, pour l'heure.

Premier League CR7 capitaine de MU 14 ans après, Jones revient après deux ans d'absence ! 03/01/2022 À 17:14