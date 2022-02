A peine 14%. Sur 22 tirs tentés face à Watford, un toutes les quatre minutes, Manchester United n'en a cadré que… trois. Dans un bon jour, de ceux où tout vous sourit, ce très maigre ratio aurait pu permettre à Manchester United d'arracher un succès étriqué sur Watford, le 19e de Premier League. Ça n'a pas été le cas et le point du nul sera la seule récompense pour les Red Devils ce samedi. "Nous avons fait tout ce qu'il fallait, sauf marquer", a résumé Ralf Rangnick. Problème, cette contre-performance met United à la merci d'un paquet d'équipes qui lorgnent la 4e place.

La "palme" pour Bruno Fernandes

Premier League Manchester n'y arrive plus du tout IL Y A 3 HEURES

"C'est difficile d'accepter ce résultat, a poursuivi le coach de United pour Match of the Day, l'émission de la BBC. Mais en manquant autant d'occasions, c'est difficile de gagner un match". Impossible même diront les plus sévères. Quand Cristiano Ronaldo a vu le poteau repousser son enchaînement contrôle - frappe en pivot dès la cinquième minute, le Portugais s'est sans doute dit que le coup passerait plus tard. Ce qui n'est jamais arrivé.

Hors-jeu quand il a réussi à battre Ben Foster au quart d'heure de jeu, CR7 avait déjà vu Bruno Fernandes manger une immense occasion d'ouvrir le score. Le meneur de jeu de United a d'ailleurs résumé les difficultés mancuniennes devant le but en échouant encore deux fois avant la pause (19e, 27e) avant que Ronaldo ne prenne le relais en seconde, sur des occasions moins nettes (61e, 67e). Le quintuple Ballon d'Or avait finalement compris que rien n'irait dans son sens ce samedi.

Bruno Fernandes (Manchester United) contre Watford en Premier League le 26 février 2022 Crédit: Getty Images

"Il faut être plus précis devant le but, on peut difficilement se créer plus d'occasions qu'aujourd'hui, a encore regretté Rangnick. Au final, c'est un après-midi très frustrant." D'autant plus que le nombre d'occasions créées par MU tranchait avec le match livré face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions mercredi. Il y a trois jours, le plan des Red Devils avait laissé les observateurs perplexes et surtout déçus.

United n'est que virtuellement 4e de Premier League

"Nous avons eu assez de situations pour gagner ce match, rage de son côté un Cristiano Ronaldo bien moins efficace cette saison que par le passé. Parfois nous manquons de chance, comme lorsque nous frappons le poteau. Mais nous avons aussi eu quelques un contre un avec le gardien. Ça n'a rien à voir la chance, c'est une question de précision et d'efficacité devant les buts". Moins bonne attaque, et de loin, parmi les quatre premiers du classement, United souffre offensivement cette saison. Et c'est aussi à cause de cela qu'il pourrait voir la qualification en Ligue des champions lui échapper.

Après 27 matches disputés, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo occupent la quatrième et dernière place offrant un billet pour la C1 en 2022/2023. Problème, derrière ça pousse fort et le calendrier bouleversé laisse entrevoir une autre lecture de la position des Mancuniens :

3e, Chelsea : trois points d'avance et deux matches de moins

5e, Arsenal : deux de points de retard et trois matches de moins

6e, West Ham : cinq points de retard et un match de moins

7e, Tottenham : cinq points de retard et deux matches de moins

8e, Wolverhampton : sept points de retard et deux matches de moins

Vous l'aurez compris, la quatrième place de Manchester United ne tient qu'à un fil. Venu pour remonter une équipe en perdition sous Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick peine à réussir son pari. Parfois il est responsable du jeu pratiqué par les siens, comme face à l'Atlético, parfois il ne peut que constater les dégâts dans l'inefficacité. "Si quelqu'un m'avait dit que nous aurions autant d'occasions, j'aurais signé…", a-t-il conclu, dépité. Ce samedi fut une (nouvelle) mauvaise journée pour lui.

