imminente" d'une épaule. Cette décision a été prise "après une consultation entre Marcus, Ole Gunnar Solskjaer, le staff médical et des spécialistes, précise le club du Nord de l'Angleterre dans un communiqué publié sur son site officiel ce vendredi. Marcus sera ensuite focalisé sur sa convalescence pour revenir sur les terrains le plus tôt possible." Le quotidien The Telegraph avait révélé l'information le 13 juillet . Deux semaines plus tard, celle-ci a été confirmée par Manchester United. Marcus Rashford va bien subir une opération "" d'une épaule. Cette décision a été prise ", précise le club du Nord de l'Angleterre dans un communiqué publié sur son site officiel ce vendredi.."

Absent jusqu'en octobre ?

The Telegraph annonçait également que Marcus Rashford serait de retour pour le mois d'octobre, loupant ainsi la reprise de la Premier League (le 14 août contre Leeds United) et le début de la phase de groupes de la Ligue des champions, début septembre. Le média britannique précisait que l'attaquant international anglais, qui a manqué son tir au but en finale de l'Euro face à l'Italie à Wembley le 11 juillet, souffrait de cette épaule depuis l'automne 2020 et qu'il avait repoussé l'échéance avant de se rendre à l'évidence.annonçait également que Marcus Rashford serait de retour pour le mois d'octobre, loupant ainsi la reprise de la Premier League (le 14 août contre Leeds United) et le début de la phase de groupes de la Ligue des champions, début septembre.

Que ce soit en club et en sélection, le joueur de 23 ans a joué 64 rencontres en 2020-21. "Evidemment que je ne suis pas à mon meilleur niveau et je sais que je peux faire mieux", confiait-il le mois dernier sur le site officiel des Red Devils. Une fois son épaule totalement rétablie, l'attaquant de Manchester United pourra espérer retrouver un niveau de performance plus conforme à ses ambitions.

