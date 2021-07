"You Kane go". The Sun lâche une véritable bombe dans son édition de vendredi en annonçant que Tottenham est disposé à laisser partir Harry Kane à Manchester City. Le champion d'Angleterre aurait convaincu le club londonien avec une offre irrésistible : 160 millions de livres, soit 187 millions d'euros.

Si les informations du tabloïd britannique se confirment, ce transfert propulserait le buteur des Spurs au deuxième rang des transferts les plus chers de l'histoire du football derrière Neymar, recruté par le PSG pour 222 millions d'euros en 2017.

Elles restent cependant à prendre avec précaution tant The Sun est réputé pour ses articles à sensation. Mais le tabloïd est formel. Daniel Levy, le président de Tottenham, aurait fait part au joueur de sa décision de le laisser quitter le club vendredi dernier après avoir résisté bec et ongles.

Kane aurait d'ores et déjà célébré la nouvelle lors du mariage de son frère Charlie, qui est également son agent, le week-end dernier. "Harry et Charlie ont reçu l'appel en fin de semaine dernière, indique une source proche du club londonien citée par The Sun. Évidemment, Harry était ravi parce qu'il n'a jamais voulu quitter Tottenham, son club de toujours, en mauvais termes."

Un salaire record

L'attaquant de 27 ans souhaitait cependant quitter les Spurs pour rejoindre un club qui lui permette de garnir enfin son palmarès. City serait ainsi prêt à lui offrir cette opportunité, quitte à consentir un investissement colossal. Outre l'indemnité de transfert, The Sun évoque un contrat de quatre à cinq ans qui reste à finaliser.

Mais le tabloïd britannique annonce d'ores et déjà un salaire record en Angleterre pour le triple meilleur buteur de Premier League (2016, 2017 et 2021) : 400 000 livres, soit 467 000 euros, par semaine. Donc environ 25 millions d'euros par an…

Le champion d'Angleterre aurait donc sorti l'artillerie lourde pour le canonnier des Spurs. Et Tottenham y trouverait aussi son compte, pas seulement sur le plan financier. "C'est préférable du point de vue des Spurs car ils ne voulaient pas le voir rejoindre un autre club de Londres, souligné la source citée par The Sun. C'est une brillante transaction, pour toutes les parties." Si elle est confirmée, ce sera aussi le coup le plus retentissant de l'été.

