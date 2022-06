Cette fois c'est sûr, Paul Pogba quitte Manchester United. Les Red Devils l'ont annoncé ce mercredi dans un long communiqué . Parti une première fois libre en 2012 alors que le club ne comptait plus sur lui, le champion du monde quitte encore MU à l'issue de son contrat et après six ans à la réussite contestable. Le 'Pogback' d'un joueur valorisé à 100 millions d'euros à son arrivée en 2016 a pris des allures de 'Pogflop' alors qu'avec lui, Manchester n'a remporté qu'une League Cup et une Ligue Europa. Le milieu français devrait rebondir encore une fois dans un ancien club, la Juventus Turin

Le bilan à Manchester, au-delà des titres, est maigre pour celui qui a brillé par son inconstance et n'a jamais su porter un collectif, lui aussi, le plus souvent en grande difficulté alors que son arrivée devait marquer le point de départ de la renaissance du grand Manchester. Comme si ni Pogba ni Manchester n'avait respecté les termes du contrat, une situation qui a nourri des frustrations réciproques et d'infinis malentendus. Manchester n'a jamais mis Pogba, qui a d'abord été propulsé comme un produit marketing plutôt que comme une pièce centrale du projet sportif, dans les conditions propices à son épanouissement.

Paul Pogba Crédit: AFP

"Débarrassez-vous de lui"

S'en sont suivis des tensions avec José Mourinho, arrivé comme lui en 2016 ("il y a des égos qui ne peuvent pas dégonfler", chargeait le Portugais en avril 2019), et Pogba a même parfois disparu du onze. Les relations avec Ole Gunnar Solskjaer étaient à peine plus tièdes alors que Ralf Rangnick ne l'a jamais mis au centre du projet ("je ne dirais pas qu'il ne vaut pas la peine d'être gardé. Mais les joueurs doivent vouloir jouer pour un grand club comme Manchester United").

Les responsabilités sont donc partagées entre Pogba, ses coach et son club. Et au fond, peu importe les coupables. Le bilan est terriblement frustrant pour un joueur si étincelant en sélection. Pogba rêvait de reconquérir un club qui l'avait laissé filer par la porte de derrière. L'histoire aurait été belle. Elle s'est achevée ce jeudi dans les regrets.

Paul Pogba et José Mourinho Crédit: Getty Images

