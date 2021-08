Je veux partir et je suis prêt à tout pour y parvenir". Harry Kane a décidé de prendre les devants, peu importe les conséquences. Comme il l'avait plus ou moins confirmé avant le début de l'Euro, l'international anglais souhaite quitter Tottenham cet été. A 28 ans, il estime qu'il est temps. Mais des paroles aux actes, il y a toujours une frontière plus ou moins grande à franchir. En cet été 2021, Kane n'a pas hésité. Attendu lundi pour la reprise de l'entraînement après de courtes vacances, le numéro 10 des Spurs ne s'y est pas présenté . Délibérément. Comme pour dire : "".

En Angleterre, tous les échos des médias britanniques vont dans ce sens. Harry Kane est prêt à aller au bras de fer en séchant les entraînements de son équipe pour forcer son départ. Selon The Athletic, il n'y fera son retour qu'une fois autorisé à partir. "J’adore les Spurs, j’aimerai toujours les Spurs. Mais j’ai toujours dit que si je ne sens pas que nous allons dans la bonne direction, alors je ne suis pas quelqu’un qui reste là juste pour le plaisir. Je suis un joueur ambitieux, je veux devenir un joueur de haut niveau", avait-il confié en mai dernier, histoire de préparer le terrain. En coulisses, Manchester City et Pep Guardiola continuent d'observer. Prêts à dégainer quand il le faudra.

Tottenham fait bloc

Et Tottenham, dans tout ça ? Pas vraiment du genre à se laisser marcher dessus, Daniel Levy, président réputé tenace en négociations, n'aurait aucune intention de céder au caprice de son joueur. Toujours selon The Athletic, ce dernier assure qu'il n'y a jamais eu d'accord tacite entre les parties dans l'optique d'un départ en cas d'une offre adéquate, contrairement à ce qu'affirme l'entourage de Kane. Au point que les Spurs seraient prêts à sanctionner leur capitaine d'une amende plutôt salée au vu de son boycott des entraînements, qui pourrait durer jusqu'en fin de semaine.

Début juillet, Fabio Paratici, le nouveau directeur du football de Tottenham, s'était montré clair : "Harry Kane est un top joueur. Je suis impatient de le voir jouer avec les Spurs. Nous voulons conserver Harry Kane à Tottenham, c’est notre objectif". Une déclaration qui avait été rapportée à l'intéressé durant l'Euro. "Je l'ai entendu dire qu'il voulait que je reste à Tottenham, avait-il répondu. En tant que joueur, vous voulez être désiré, vous voulez vous sentir aimé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à l'une de ces personnes (Paratici et Nuno Espirito Santo, le nouvel entraîneur, ndlr). Je suis sûr que nous apprendrons à nous connaître après le tournoi, nous nous contacterons une fois que j'aurai une semaine ou deux de vacances." Mais pas assez pour le faire changer d'avis, visiblement. The Athletic précise même que Kane a récemment échangé avec un joueur cadre de Manchester City pour l'informer de son désir de rejoindre les Citizens.

Le "all-in" de Kane

Dans ce dossier épineux, Tottenham est certainement en position de force pour une raison simple : le contrat de son capitaine court jusqu'en 2024. Résultat, un prix fort a été fixé côté Spurs : 175 millions d'euros. Certains médias parlent même de 187 millions. Pas vraiment des miettes, surtout dans le contexte économique actuel. Les Citizens, qui aiment toujours avoir ce qu'ils désirent, auraient proposé 118 millions début juin, toujours selon les informations de The Athletic. Pas assez pour les Spurs qui, de plus, n'ont aucune intention de le vendre à un autre club de Premier League. Pour l'instant, les feux sont donc au rouge malgré la prise de position du principal concerné. Tout ça pour ça ?

Avec son geste, Kane a décidé d'abattre sa plus grande carte sur la table. Comme un "all-in" au poker quand il n'y a plus rien à perdre. Boycotter les entraînements et partir au clash : difficile d'en faire plus quand on est sous contrat. Tottenham est désormais conscient du désir de son joueur, mais surtout de sa détermination à l'assouvir. Si le divorce venait (encore) à être évité, il faudrait alors trouver une solution pour recomposer un mariage qui en a pris un sacré coup. Tottenham et ses supporters pardonneront-ils ce geste ? Kane parviendrait-il à digérer un nouveau départ avorté ? Même si le pardon est possible, l'oubli, lui, l'est parfois beaucoup moins.

