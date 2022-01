Arrivé à l'été 2012 du côté de Tottenham, Hugo Lloris va bien y rester encore un peu. Si un (gros) doute subsistait pour l'avenir du capitaine des Bleus, dont le contrat expire en juin prochain, il n'a vraisemblablement plus lieu d'être. Selon les informations de L'Equipe et RMC Sport , l'ex-portier de l'OGC Nice va en effet prolonger son bail jusqu'en 2024, mettant ainsi fin aux spéculations autour d'un possible départ. L'officialisation est attendue dans les prochaines vingt-quatre heures.