Le Borussia Dortmund et Manchester United s'étaient déjà mis d'accord au début du mois et désormais le transfert est officiel : Jadon Sancho est un joueur mancunien jusqu'en juin 2026. L'opération est estimée à quelque 85 millions d'euros. "", avait pourtant annoncé Hans-Joachim Watzke, le directeur général du club allemand, lors de la présentation de Marco Rose, le nouvel entraîneur du BvB.

Quatre ans après son départ à Dortmund, l'ex-ailier de Manchester City fait son retour dans son pays natal. Chez le club rival des Citizens. "Je suis reconnaissant envers le Borussia Dortmund qui m'a lancé en équipe première mais j'ai toujours su que je reviendrai en Angleterre, a indiqué Jadon Sancho sur le site officiel des Red Devils. Jouer pour Manchester United est un rêve qui devient réalité. Je rejoins une équipe jeune et talentueuse. J'ai hâte de travailler avec mon nouvel entraîneur pour continuer de progresser. "

, a ajouté Ole Gunnars Solskjaer." Joueur star de Bundesliga , Jadon Sancho, qui a joué la finale de l'Euro avec les Three Lions à Wembley et manqué son tir au but , veut désormais se faire un nom en Premier League.