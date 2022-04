Aurait-il disputé son dernier match avec MU ? Il est "très peu probable" que le Français Paul Pogba, blessé à un mollet, rejoue cette saison, a annoncé vendredi l'entraîneur par intérim de son club de Manchester United, l'Allemand Ralf Rangnick. Puisqu'il est en fin de contrat, Pogba, 29 ans, n'apparaîtra donc peut-être plus sous le maillot du club anglais où il évolue depuis 2016. Il y avait fait un premier passage avant plusieurs saisons à la Juventus Turin (2012 à 2016).

Il a été touché à un mollet mardi après moins de 10 minutes lors du match de Premier League à Liverpool (défaite 4-0). "Il est très peu probable qu'il joue jusqu'à la fin de la saison", a déclaré Rangnick suite aux examens passés par son joueur. "Le médecin m'a dit qu'il lui faudra quatre semaines minimum pour se remettre et le dernier match est fin mai."

Hué face à Norwich

Le milieu français est arrivé à United en 2009 en provenance du Havre avant de revenir chez les Red Devils après un séjour réussi à la Juventus Turin entre 2012 et 2016, pour un montant de 105 millions d'euros, record mondial à l'époque. Bien que Pogba ait remporté l'Europa League et la Coupe de la Ligue lors de son deuxième passage à United, il a largement déçu et irrité les supporters anglais, avec des prestations souvent médiocres, loin de celles qu'il présentait en équipe de France, et ses envies répétées d'aller voir ailleurs.

Le joueur a ainsi été hué hors du terrain lorsqu'il a été remplacé lors de la victoire contre Norwich samedi dernier. Après son revers cinglant contre Liverpool, les Red Devils, actuels 6es avec 54 points, affrontent samedi Arsenal (5e, 57 pts) dans un match qui pourrait s'avérer crucial pour un éventuel accès à la 4e place synonyme de qualification en Ligue des champions.

