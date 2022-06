Football

Mercato - Manchester United - CR7 a-t-il raison d'être inquiet ? "Il aurait fallu en prendre conscience l'an passé…"

PREMIER LEAGUE – Selon AS, Cristiano Ronaldo serait inquiet de la tournure que prend le mercato de Manchester United, alors que Liverpool et City se sont déjà renforcés. Le Portugais a-t-il raison ? Nos journalistes Julien Pereira et Cyril Morin analysent sa situation et celle de MU dans Mercredi Mercato. Retrouvez l'intégralité de l'émission en podcast (Real : H.Hiault / Q.Guichard).

00:06:10, il y a 19 minutes