C’est une petite bombe réservée par le très sérieux Times dans son édition du dimanche : les dirigeants de Manchester United sont lancés à la poursuite de Zinédine Zidane et espèrent convaincre le Français dans les jours qui viennent de devenir le manager des Red Devils, en lieu et place d’Ole Gunnar Solskjaer.

Pour se faire, le board mancunien compte sur ses recrues stars de l’été, Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane, anciennes gloires madrilènes avec qui le courant est toujours passé, pour persuader Zidane que l’occasion est belle. Un état d’esprit qui ne semble clairement pas habiter ZZ actuellement, comme le souligne The Times. Selon le quotidien, le Français est très incertain quant au timing d’une telle décision et quant à la pertinence de celle-ci.

Zidane a-t-il seulement envie ?

Une information qui corrobore celle d’ESPN en octobre dernier affirmant que l’ancien coach du Real Madrid n’était pas pressé à l’idée de retrouver une équipe et souhaite prendre son temps avant de trouver un nouveau défi. Dès lors, si la piste Zidane semble être celle qui plaît le plus aux dirigeants, elle n’est pas la seule. Selon The Telegraph ce dimanche, le nom de Mauricio Pochettino est également cité mais plutôt sur du moyen-terme, au cas où l’Argentin décide de quitter Paris en fin de saison prochaine.

Mais, pour l’heure, c’est bien Ole Gunnar Solskjaer qui reste en poste malgré un mécontentement certain de la famille Glazer face aux résultats mancuniens, à en croire The Times. La faute à une certaine réticence en interne à changer de coach immédiatement, d’autant que le gros poisson Antonio Conte a finalement été subtilisé par Tottenham. Le nom de Brendan Rodgers (Leicester) revient aussi avec insistance.

