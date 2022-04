Ils ne se lâchent plus en équipe de France et l'un pourrait remplacer l'autre à Manchester United. Alors que Paul Pogba est en fin de contrat du côté des Red Devils, Aurélien Tchouaméni, son petit frère en Bleu, pourrait le remplacer dès cet été si l'on en croit les informations d'ESPN . C'est en tout cas le désir d'Erik ten Hag, le prochain coach de Manchester United qui devrait être officialisé dans ses nouvelles fonctions dans les jours qui viennent. Le Néerlandais a un faible pour le milieu monégasque et en a fait sa priorité de l'été.

Cela tombe plutôt bien puisque l'AS Monaco est prête à ouvrir la discussion autour d'un transfert compris entre 60 et 70 millions d'euros. Un joli pactole mais Tchouaméni s'est imposé cette saison comme le milieu français le plus régulier en Europe et ses prestations toujours solides en équipe de France ont largement consolidé son statut de nouvelle sensation de l'entrejeu malgré un léger passage à vide en début d'année.

Real Madrid, PSG, Chelsea : Tchouaméni a le choix

Manchester United n'est évidemment pas le seul sur le dossier de l'ancien Bordelais. Le Real Madrid a longtemps semblé avoir une longueur d'avance. Le PSG s'est lui aussi renseigné mais Tchouaméni privilégierait une aventure à l'étranger alors que Chelsea a pris la température. Mais le milieu français aurait une préférence pour Manchester s'il fallait que son futur passe par la Premier League.

