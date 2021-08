Sky Italia, La Gazzettta dello Sport ou encore Sky Sports UK. Goal Italia annonce même que ce transfert est bouclé. La folie. Encore et encore. Ce mercato estival millésime 2021 est décidément l'un des plus dingues de l'histoire. Annoncé avec insistance du côté de Manchester City ces derniers jours, Cristiano Ronaldo va bien rejoindre la ville britannique. Mais pour signer à... United ! Douze ans après son départ, le quintuple Ballon d'Or, qui a décidé de quitter la Juventus Turin, serait en passe de faire son grand retour du côté des Red Devils. L'information est confirmée par plusieurs médias, dontou encoreannonce même que ce transfert est bouclé.

Un transfert aux alentours des 25 millions d'euros ?

Selon ces sources, Manchester United a transmis, ces dernières minutes, une offre officielle entre 25 et 28 millions d'euros (la somme varie selon les médias, ndlr). Probablement assez pour la Juventus Turin, qui espérait 28,8 millions d'euros pour rentrer dans ses frais. Pour rappel, il ne restait qu'une seule année de contrat à CR7. D'après le très sérieux médias britannique The Athletic, les Red Devils ont proposé 15 millions d'euros + 8 millions d'euros de bonus.

De son côté, Sky Italia informe que Cristiano Ronaldo va signer un bail de deux saisons avec son ancien (et futur ?) club, assorti d'un salaire net vraisemblablement de 29 millions d'euros. "Nous avons toujours eu une bonne communication. C'est une légende de ce club, le plus grand joueur de tous les temps... S'il devait partir de la Juventus, il sait que nous sommes là", avait prévenu un peu plus tôt Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, en conférence de presse. Des paroles, Manchester United est ensuite passé aux actes.

