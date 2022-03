Chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs. C’est normal, de ressentir cette différence avec Manchester, car c’est dur d’être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaires", a-t-il pointé dans un premier temps. Paul Pogba va-t-il poursuivre sa carrière à Manchester United ? En fin de bail avec les Red Devils en juin prochain, le champion du monde a fait part de son agacement quant à son rôle en club lors d'un entretien à paraître mercredi au Figaro . "", a-t-il pointé dans un premier temps.

Ad

"Le sélectionneur m’a confié un rôle que je connais, mais, à Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle ? Je pose la question et je n’ai pas la réponse", a lâché le milieu de terrain de 29 ans, qui est notamment suivi par le PSG, la Juventus ou le Real Madrid. Que ce soit sous la houlette de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer ou Ralph Rangnick depuis la fin de l'automne, Paul Pogba n'arrive pas à être un élement indispensable du onze de Manchester United comme lorsqu'il enfile le maillot des Bleus.

Premier League La bulle n'a pas éclaté en Premier League et, à City, elle n'a jamais été aussi grosse HIER À 22:35

Cinq ans après son retour dans le nord de l'Angleterre, l'ancien Turinois n'écarte pas un départ. "Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout, a-t-il renchéri. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées." Vainqueur de la C3 (2017) et d'une Coupe de la Ligue (2017) depuis sa signature contre 105 millions d'euros, l'homme aux 89 sélections en Bleu vise plus à l'avenir.

Premier League Tottenham monte dans le Top 5 20/03/2022 À 18:25