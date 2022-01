Certains avaient prédit un tsunami sur le marché des transferts. Ou au moins, une activité dense apte à bouleverser le petit monde du mercato. On l'attend encore. Dire que les fans de Newcastle tombent de haut est même un doux euphémisme. Cet hiver pour la première fenêtre de transferts depuis leur rachat en octobre par de richissimes propriétaires saoudiens, les Magpies se montrent assez discrets. Incapables d'attirer des joueurs de renom pour prendre le "lead" de leur projet malgré leur statut de club le plus riche du monde.

Tout est pourtant réuni. Le fonds public d'investissement saoudien (PIF) possède des moyens colossaux et la gestion drastique du club par l'ancien propriétaire Mike Ahsley a ouvert de belles perspectives en termes de dépenses tout en respectant les exigences financières du règlement de la Premier League . Surtout, le club est dans l'urgence sportive et présente un besoin vital de se renforcer pour rester dans l'élite. Mais St James' Park tarde à attirer du beau monde.

A quelques jours de la fermeture du marché, Newcastle n'est bien sûr pas resté inactif. Le défenseur international anglais Kieran Trippier (31 ans) est arrivé en provenance de l'Atletico Madrid pour 15 millions. Et Chris Wood, l'attaquant de Burnley, a signé contre un chèque de…30 millions d'euros après avoir mis 3 buts cette saison.

Si l'arrivée de Trippier était un joli signal, on pouvait s'attendre à un recrutement plus dense. Et plus ronflant, sans faire injure à Chris Wood et même si Amanda Staveley, la nouvelle boss de la "Toon Army" a régulièrement répété son envie de voir le club grandir intelligemment, étape par étape. "", a d'ailleurs reconnu le coach Eddie Howe il y a quelques jours . Alors pourquoi ça coince même si d'autres deals sont espérés dans les prochains jours ?