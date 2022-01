Jürgen Klopp aura été malin. Alors que le manager allemand annonçait il y a quelques jours que le mercato de Liverpool cet hiver était terminé, les Reds ont signé une recrue de dernière minute ce samedi. A moins de deux jours de la fin du mercato, le club anglais a officialisé l'arrivée du Colombien Luis Diaz dans ses rangs, pour la coquette somme de 60 millions d'euros.

Un buteur redoutable

C'est en réalité un transfert de 45 millions d'euros, auquel viennent s'ajouter 15 millions d'euros de bonus. A 25 ans, Luis Diaz sort d'une saison pleine avec le FC Porto, qu'il portait encore sur ses épaules lors des six derniers mois. Pourtant ailier de formation, l'international colombien est l'actuel meilleur buteur des Dragons en championnat, avec 14 réalisations.

Il vient surtout pour assurer l'avenir des Reds, alors que le trio offensif Firmino-Mané-Salah est en fin de contrat à l'été 2023. Comme Diogo Jota avant lui, il aura la responsabilité d'assurer le futur de l'attaque des Reds, là où Origi et Minamino ne sont pour l'instant que des doublures. Avec notamment Mané et Salah à la CAN avec leurs sélections sénégalaise et égyptienne, le Colombien pourrait même débuter très prochainement, dès dimanche prochain contre Cardiff en FA Cup. Avec les Reds, Diaz a signé un contrat jusqu'en 2027 et portera le numéro 23.

