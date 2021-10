Après avoir échoué à recruter Harry Kane l'été dernier, Manchester City se cherche toujours un attaquant sur le mercato. Pas vraiment du genre à envisager des opérations "low-cost", le club britannique veut frapper fort. Très fort, même. Selon les informations du Times, Pep Guardiola et ses dirigeants visent ainsi un certain... Erling Haaland. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, le buteur norvégien est l'une des priorités des Citizens selon le Times.

D'après le quotidien britannique, un rendez-vous serait même déjà programmé en janvier prochain entre Mino Raiola, l'agent du joueur, et Manchester City. Au menu : un possible transfert à l'été 2022. Puma, sponsor principal des Skyblues, pourrait même jouer un rôle dans ce dossier, puisque la marque serait actuellement en pourparlers avec le clan Haaland en vue d'une possible collaboration après la fin de celle avec Nike, prévue en 2022.

Selon plusieurs sources, la clause libératoire de l'attaquant sera d'ailleurs valable à partir de l'année prochaine. Son montant : 75 millions d'euros.

