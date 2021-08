Ce n'est plus une surprise pour personne, et cela fait moins de bruit que l'arrivée de Lionel Messi à Paris. Mais tout de même, Raphaël Varane sous un autre maillot que celui du Real Madrid, c'est un petit événement. Alors qu'un accord était déjà officialisé entre Manchester United et le Real Madrid pour le transfert de l'international français, RMC révèle que le défenseur tricolore va passer sa visite médicale ce mardi soir pour s'engager avec les Red Devils dès mercredi.

Le joueur de 28 ans, arrivé à Madrid en 2011, va donc quitter la capitale espagnole après dix ans de bons et loyaux services. Il part lors du même mercato que son ancien coéquipier et capitaine Sergio Ramos, qui a lui rejoint le Paris Saint-Germain . Evoqué un temps du côté du PSG, Varane opte donc pour l'Angleterre, et à moins d'un revirement de situation de dernière minute, il retrouvera ses compatriotes Paul Pogba et Anthony Martial de l'autre côté de la Manche. Un contrat de quatre ans est évoqué par la presse britannique, qui parle d'un transfert aux alentours de 40 millions d'euros, hors bonus.