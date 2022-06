Romelu Lukaku ne s'en est jamais caché. Oui, il regrette d'avoir quitté l'Inter Milan l'été dernier. Et oui, il souhaite y revenir dès que possible, comme il l'avait explicitement expliqué dans une interview en décembre dernier . Six mois plus tard, l'attaquant de Chelsea est en passe d'y parvenir. Selon l'ensemble des médias italiens, le retour de "Big Rom" en Lombardie est en effet en (très) bonne voie.

En première ligne pour forcer ce transfert, l'international belge, qui avait coûté 110 millions d'euros aux Blues, serait parvenu à convaincre ses dirigeants de le laisser partir, notamment en raison des différents avec Thomas Tuchel. De son côté, la Gazzetta dello Sport révèle que les discussions entre les clubs avancent rapidement autour d'un prêt payant. L'offre serait de 10 millions d'euros, alors que la demande se situerait aux alentours des 15 millions. Autant dire une distance très réduite.

Dumfries pourrait faire le chemin inverse

Concernant son salaire, Lukaku aurait accepté de le baisser, passant de 12 à environ 7,5 millions d'euros. Avec les avantages du "Decreto Crescita", une mesure valable juusqu'à fin juin et qui permet à toute personne partie à l'étranger pendant deux ans de bénéficier d'un abattement d'impôts de 30% sur une période de cinq ans lorsqu'elle revient travailler en Italie, l'Inter limitera la différence en brut. Une réunion vidéo entre toutes les parties concernées aurait eu lieu mercredi, confirmant que tout est en bonne voie. Concernant l'option d'achat, elle sera difficilement sous les 70 millions d'euros, affirme La Repubblica.

En parallèle, Chelsea négocierait également la possible arrivée de Denzel Dumfries. Si elle n'est pas directement liée à la bonne issue des négociations pour Lukaku, cette dernière semble également sur de bons rails. Les Blues pourraient ainsi bénéficier d'une course préférentielle dans ce dossier, avec un prix aux alentours de 45 millions d'euros pour l'international néerlandais. "Une fois les arrivées de Lukaku et Dybala bouclées, le club lombard devra vendre", rappelle La Repubblica, précisant que l'objectif reste celui de terminer le mercato estival avec un solde positif de 60 millions d'euros.

