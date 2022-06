A 25 ans, Martin Terrier est au sommet de son art. Après une expérience mitigée à Lyon, il s'est révélé cette saison à Rennes sous les ordres de Bruno Genesio. Troisième meilleur buteur de L1 (21 réalisations), nommé aux trophées UNFP dans la catégorie meilleur joueur, pré-sélectionné en équipe de France, il s'est affirmé comme l'une des nouvelles forces du championnat de France. Et comme toujours dans ces cas-là, les appétits des pays voisins grandissent à l'idée de dévorer une nouvelle merveille de Ligue 1. Ce mercredi, le Daily Mail, dont les informations sont toujours à prendre au conditionnel, croit savoir que Liverpool a dans son viseur le buteur des Bretons

En cas de départ de Sadio Mané, Terrier figurerait parmi ses potentiels remplaçants. Or, à un an de la fin de son contrat, le Sénégalais est plus que jamais sur le départ alors que le Bayern Munich, qui doit affronter les envies d'ailleurs de Robert Lewandowski, l'ont érigé en priorité absolue de l'été. Un petit jeu de chaises musicales qui pourrait donc, selon le tabloïd, envoyer Terrier en Premier League. Les Reds sont séduits par les statistiques éclatantes du Français, sa discipline défensive, qui collerait à l'intensité développée par l'équipe de Jürgen Klopp, mais aussi par le montant d'un transfert qui devrait rester raisonnable pour des finances de clubs anglais.

Jürgen Klopp et Sadio Mané Crédit: Getty Images

Je suis épanoui ici

S'il n'a que 25 ans et que son contrat court jusqu'en 2025, Terrier n'est plus vraiment un prospect qui s'arrache à un prix d'or. Le mois dernier, l'ancien Strasbourgeois confiait à Prime son envie de rester en Bretagne : "On verra comment ça se passe en fin de saison mais je suis sous contrat jusqu'en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d'être là, notait-il. Ce qui est sûr, c'est que c'est une saison fantastique sur tous les points de vue car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football." Mais comment pourrait-il résister à l'appel du pied des derniers finalistes de la Ligue des champions ?

