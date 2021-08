Harry Kane est sorti de son silence. La star de l'équipe d'Angleterre s'est exprimée vendredi par le bais d'un message sur son compte Instagram en réponse à plusieurs médias britanniques, qui évoquaient son refus de reprendre l'entraînement avec Tottenham cette semaine et sa volonté supposée d'entamer un bras de fer avec son club pour rejoindre Manchester City.

"Sans entrer dans les détails de la situation, je veux clarifier le fait que je n'ai jamais, jamais refusé de m'entraîner, a insisté le buteur des Spurs. Je retournerai demain au club, comme prévu."

Kane s'est ainsi défendu de vouloir aller au clash avec ses dirigeants. "Il s'est écoulé presque dix ans depuis mes débuts avec les Spurs, rappelle le joueur de 28 ans. Durant toutes ces années, vous, les supporters, m'avez toujours montré votre amour et un soutien total. C'est pourquoi cela me blesse de lire les commentaires qui ont été faits cette semaine, remettant en cause mon professionnalisme. Je ne ferai rien qui puisse trahir la relation que j'ai avec les fans, qui m'ont apporté un tel soutien au club."

The Sun annonçait une offre à venir de 187 millions d'euros du club mancunien pour le buteur des Spurs. Depuis, Manchester City n'a plus avancé sur cette piste et a consenti un énorme effort financier pour s'attacher les services de Kane n'en demeure pas moins désireux de changer d'air cet été et rejoindre le champion d'Angleterre pour gonfler enfin son palmarès, malgré un contrat qui court jusqu'en 2024 avec Tottenham. City semblait prêt à passer à la vitesse supérieure dans ce dossier. Il y a deux semaines, le tabloïdannonçait une offre à venir de 187 millions d'euros du club mancunien pour le buteur des Spurs. Depuis, Manchester City n'a plus avancé sur cette piste et a consenti un énorme effort financier pour s'attacher les services de Jack Grealish, arraché à Aston Villa pour 117 millions d'euros, un record dans l'histoire de la Premier League

