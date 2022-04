Ils ne l'oublieront jamais. Limogé le 27 février dernier par la direction de Leeds United pour mauvais résultats, Marcelo Bielsa a vu son aventure anglaise prendre fin avec fracas après trois saisons complètement folles et six mois cauchemardesques. Un timing très long pour l'Argentin, plutôt habitué aux histoires courtes et tumultueuses. Mais avec Leeds, il a carrément redonné vie à un club qui végétait en Championship (la deuxième division anglaise) voire pire, depuis seize années. Mieux encore, il a habitué les fans des Peacocks à voir du beau football, un cadeau inestimable.

Ad

La Capital, le plus important et lu à Rosario, la ville de naissance de Bielsa. Après avoir contacté un Irlandais, devenu fan de Newell's, le club historique de Bielsa, sur les réseaux sociaux, ces derniers ont pu mettre en pratique leur plan, avec l'assistance de ce dernier comme Si Bielsa avait passé beaucoup de temps avec certains supporters quelques heures après son renvoi, il n'y avait pas eu vraiment d'adieux, ni de remerciements officiels de la part des fans. Un groupe de supporters a remédié à ça samedi 16 avril, en se payant une page entière de publicité dans le quotidien, le plus important et lu à Rosario, la ville de naissance de Bielsa. Après avoir contacté un Irlandais, devenu fan de Newell's, le club historique de Bielsa, sur les réseaux sociaux, ces derniers ont pu mettre en pratique leur plan, avec l'assistance de ce dernier comme l'a raconté le site Internet de La Capital

Premier League "Il a changé la culture du club" : Bielsa s'en va, mais Leeds ne l'oubliera pas 28/02/2022 À 18:42

Nous avons ressenti à nouveau quelque chose

Voici les mots qui ont été adressés au "Loco" Bielsa : "Merci Marcelo. Nous nous sommes levés un jour d'août 2018, hypnotisés par un football qu'on ne pensait pas possible. Et nous avons ressenti à nouveau quelque chose. Vous nous avez remis en mémoire que le football pouvait être magnifique. Et surtout qu'une équipe est plus grande que toutes les individualités qui la composent. Celui qui est à côté de toi est plus important que toi", peut-on lire en préambule, avant de retrouver des mots encore plus forts par la suite.

"Vous nous avez donné beaucoup plus que du football. Vous nous avez guidés alors qu'il y avait une pandémie. Vous nous avez rassemblés alors que nous étions tous séparés. Vous nous avez montré que l'intégrité et la morale étaient importantes, dans les bons et mauvais moments. Vous avez changé notre désespoir en espoir et transformé nos footballeurs en héros. Vous avez permis à chacun d'entre nous de devenir meilleurs. Vous nous avez rendu notre fierté, vous nous avez offert la joie et des souvenirs qui dureront toute la vie. C'était magnifique à vivre, Marcelo. Et cela restera magnifique. Merci."

Premier League Tottenham déroule, Leeds s'écroule 26/02/2022 À 14:24