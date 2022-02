Le géant américain des vêtements de sport Nike a déclaré lundi qu'il avait mis fin à son contrat de sponsoring avec l'attaquant de Manchester United Mason Greenwood, après son arrestation pour suspicion de viol. Greenwood a été libéré et placé sous contrôle judiciaire la semaine dernière après avoir été interrogé sur le viol et l'agression présumés d'une jeune femme. L'enquête se poursuit.

Le joueur de 20 ans a été dans un premier temps arrêté et placé en garde à vue pour des chefs d'accusation de viol et agression. Il est désormais également visé pour des faits présumés d'agression sexuelle et de menaces de mort. Dans une déclaration publiée la semaine dernière, Nike se disait "" et ajoutait qu'elle continuerait "". La firme a tranché: "", a-t-elle annoncé dans un communiqué diffusé lundi.