Il fallait une révolution. Alors que Manchester United continue de couler, terminant sa cinquième saison de rang sans trophée, il fallait un électrochoc. Ce jeudi, il est arrivé. Comme attendu depuis plusieurs semaines désormais, le club mancunien a officialisé l'arrivée d'Erik ten Hag en juin prochain pour un projet longue durée. Le coach de l'Ajax Amsterdam s'est ainsi engagé pour trois saisons et une autre en option. Du côté d'Old Trafford, on espère enfin avoir trouvé l'élu à même de ramener MU dans la lumière. Et, pour une fois, c'est avec un champ d'action plus large que ses prédécesseurs que le Néerlandais pourrait agir.

C'est donc par le jeu que Manchester United espère se réveiller. Rétrogradé dans la hiérarchie anglaise depuis des années, dépassé philosophiquement par ses concurrents ayant décidé de miser sur des projets au long cours avec des managers tout-puissants, comme Pep Guardiola à Manchester City ou Jürgen Klopp à Liverpool, le board mancunien s'est résolu à donner les clés du camion à un technicien. Car c'est sur ces critères que ten Hag a été sélectionné.

Coach d'une équipe de l'Ajax Amsterdam aussi séduisante que victorieuse depuis 2017, l'ancien entraîneur de la réserve du Bayern Munich au temps où Guardiola dirigeait l'équipe première arrive avec des idées et une cote au sommet. "Génie tactique", selon nos confrères d'Eurosport aux Pays-Bas, le Néerlandais a notamment devancé un Mauricio Pochettino longtemps annoncé favori pour le poste.

