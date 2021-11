Mikel Arteta est allé droit au but. Vendredi, l'entraîneur d'Arsenal a prévenu Pierre-Emerick Aubameyang qu'il ne devait pas se reposer sur ses lauriers, en lui demandant de marquer davantage. "Il a déjà marqué pas mal de buts mais nous en voulons toujours plus et nous en demandons plus", a affirmé le technicien espagnol.

"Mais il faut qu'il continue dans la forme qu'il connaît actuellement et qu'il maintienne son attitude actuelle, pas seulement dans l'équipe mais au sein du club aussi", a-t-il poursuivi. Les Gunners, cinquièmes, restent sur une série de huit matches sans défaite en Premier League, alors qu'ils se rendront à Liverpool, quatrième, samedi.

L'ex-Stéphanois, capitaine des Gunners, a joué un rôle primordial dans le redressement des siens, en inscrivant trois buts lors de ses six derniers matches. Mais l'attaquant de 32 ans, sept réalisations toutes compétitions confondues cette saison, a montré son irrégularité à plusieurs reprises au cours de sa carrière, alternant les périodes fastes et celles moins probantes.

