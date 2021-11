West Ham a définitivement prouvé qu’il s’était installé à la table des grands. Au terme d’une rencontre palpitante, la formation de David Moyes a accompli ce qu’aucune équipe n’avait réussi à faire cette saison : battre Liverpool. Les Hammers, dont le bloc défensif a été parfaitement en place pour permettre des contres fulgurants, ont ouvert le score dès la 4e minute de jeu, avant que Pablo Fornals et Kurt Zouma ne valident définitivement leur 7e victoire en seconde période malgré les buts de Trent Alexander-Arnold et Divock Origi (3-2). Un résultat surprenant qui a des conséquences au classement, puisque Liverpool est éjecté du podium tandis que West Ham se retrouve à 3 points de Chelsea et de la tête du championnat.

Les Hammers ont du cran

Véritable poil à gratter de la saison, les Hammers ont une nouvelle fois montré qu’ils étaient capables de rivaliser avec n’importe quelle formation. C'est Liverpool qui en a fait les frais ce dimanche soir, dès les premières minutes du match. Et d’une manière peu orthodoxe. Bien décidé à faire passer un petit frisson dans le camp des Reds, Fornals a décidé de tirer le premier corner du match directement dans le but d'Alisson. Gêné par le bras d’Antonio en tentant de boxer le ballon, le portier de Liverpool n’a pu que l’effleurer, suffisamment pour le mettre au fond de ses propres filets (1-0, 4e).

Lancée, la machine de David Moyes, quatrième de Premier League au moment du coup d’envoi, a pris un malin plaisir à faire déjouer celle de Jürgen Klopp, pourtant intraitable depuis le début de la saison (aucune défaite, toutes compétitions confondues). Avec un bloc bas et un pressing de tous les instants, West Ham a livré un début de match qui aurait été tout simplement parfait si Ogbonna, contraint de laisser sa place, ne s’était pas blessé au genou (15e). Mais dans un jeu de possession qui lui est propre, Liverpool a su trouver quelques failles, et Diogo Jota a été tout proche d’ouvrir le score avec une reprise de volée à la demi-heure de jeu.

Puis, Mohamed Salah, très percutant, a obtenu un coup franc juste à l’entrée de la surface que Trent Alexander-Arnold a envoyé en pleine lucarne, laissant Lukasz Fabianski sur ses talons pour s’offrir son tout premier but de la saison (1-1, 41e). De quoi renvoyer tout ce petit monde aux vestiaires à égalité parfaite, avant d’entamer une seconde période qui promettait d’être spectaculaire.

Liverpool sort du podium

Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Car Declan Rice a directement repris les hostilités en envoyant une puissante tête en plein sur la transversale (50e). Ça a ensuite été au tour de Sadio Mané de buter sur Fabianski au terme d’une action collective parfaitement orchestrée (52e). Les Reds ont logiquement continué à mettre la pression sur le bloc de West Ham, mais ce dernier n’a jamais tremblé. Jusqu’à ce qu’une récupération de Bowen ne permette à Fornals de se projeter jusqu’à la surface adverse, lui permettant de glisser le ballon sous la poitrine d’Alisson (2-1, 67e).

Complètement transcendés par ce qui était en train de se passer, les Hammers n’ont jamais arrêté d’attaquer. Et c’est Kurt Zouma, devenu indéboulonnable depuis son transfert de Chelsea, qui a réussi à faire le break en sautant au-dessus tout le monde pour rabattre un corner au fond des filets d’Alisson, d’une tête rageuse (3-1, 75e). Si le supersub Divock Origi a réduit l’écart en fin de match grâce à un enchaînement parfait (3-2, 83e), le mal était déjà fait pour Liverpool : les Reds ont subi ce dimanche leur toute première défaite de la saison.

Au classement, West Ham, qui regarde désormais toutes les plus grosses écuries anglaises yeux dans les yeux, éjecte sa victime du soir du podium pour revenir à hauteur de Manchester City. Mais, surtout, à seulement trois petites longueurs de Chelsea et de la tête du championnat. Une façon idéale de gonfler son moral avant la trêve internationale.

