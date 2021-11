Les Red Devils se sont fait piquer ! Humilié par le promu Watford (4-1), 17e de Premier League, samedi après-midi, Manchester United a complètement raté l'opportunité de s'accrocher au Top 5. Joshua King, Ismaila Sarr, Joao Pedro et Emmanuel Dennis ont fait explosé les Mancuniens, qui avaient réduit l'écart au retour des vestiaires par Donny van de Beek.

Ad

Une humiliation. Il n'y a pas d'autre mot. Les "abeilles" de Watford ont écrasé Manchester United à Vicarage Road, et on ne doit voir aucune surprise dans ce résultat. Les Red Devils ont été inexistants en première période. A la mi-temps, l'écart au tableau d'affichage aurait pu être plus grand si David de Gea n'avait pas sorti les deux tentatives sur penalty d'Ismaïla Sarr (11e).

Premier League Manchester United fait le forcing pour convaincre… Zidane ! 14/11/2021 À 08:08

Alors qu'on l'imaginait au plus bas moralement après ce double échec, le Sénégalais a obtenu le pardon des supporters de Watford en inscrivant le but du break d'une belle frappe croisée (2-0, 44e). Son équipe avait pris les devants de la rencontre peu avant l'heure de jeu grâce à Joshua King (1-0, 28e). Triple buteur face à Everton il y a un mois, l'attaquant norvégien a été un poison pour la défense mancunienne (24e, 41e, 53e).

Van de Beek, la seule éclarcie

Dos au mur et plus que jamais menacé, Ole Gunnar Solskjaer a entrepris deux remplacements à la pause. Des choix payants puisque Anthony Martial a lancé l'action décisive transformée par Donny van de Beek, après un service de Cristiano Ronaldo (2-1, 50e). Le milieu néerlandais, recruté pour 39 millions d'euros à l'Ajax à l'été 2020, avait disputé seulement 16 minutes en Premier League cette saison. Son entrée a transfiguré le jeu de son équipe, qui s'est alors remis la tête à l'endroit et paraissait disposer des forces nécessaires pour arracher, a minima, le nul face au promu. L'espoir a été entretenu jusqu'au carton rouge d'Harry Maguire (69e), pénalisé pour une deuxième faute bête, consécutive à une erreur de jugement.

A 10 contre 11, Manchester United a eu des opportunités mais Cristiano Ronaldo (72e, 78e) et Bruno Fernandes (79e) étaient dans un mauvais jour. Le quadruple Ballon d'or va longtemps ruminer son face-à-face manqué avec Ben Foster (58e). Et alors qu'une cinquième défaite en championnat se profilait (la quatrième sur les cinq dernières rencontres), les Red Devils ont lâché prise et encaissé deux nouveaux buts. Le premier par Joao Pedro, un très prometteur avant-centre brésilien de 20 ans, a ouvert son compteur d'une frappe puissante à ras de terre (90e+3). Le second par Emmanuel Dennis (90e+6), pour mettre un terme à l'enfer vécu par Manchester United.

Premier League Le néant ou presque : les 5 chiffres qui démontrent que Manchester United n'a pas existé 06/11/2021 À 17:17