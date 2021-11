Une semaine après la claque reçue à Liverpool (4-0), Arsenal devait rebondir, ce samedi après-midi, avec la réception de la lanterne rouge Newcastle. Mission accomplie pour les Gunners avec un succès qui s’est dessiné en seconde période grâce à des buts de Saka et Martinelli (2-0). Arsenal revient à hauteur de la 4e place occupée par West Ham qui se déplace ce dimanche à Manchester City. Les Magpies n’ont toujours pas gagné cette saison et vont passer au minimum une journée de plus à la dernière place.

Ad

Avec Aubameyang mais sans Lacazette remplacé par Odegaard, seul changement dans le onze par rapport à celui aligné à Liverpool, les Londoniens ont mis du temps avant de faire la différence. La faute parfois à un Dubravka inspiré comme sur le coup franc d’Odegaard (20e). Mais souvent à leur maladresse dans les vingt derniers mètres. Beaucoup de déchet technique et surtout un raté incroyable d’Aubameyang : seul à deux mètres du but après une tête de Smith-Rowe repoussée, le Gabonais a trouvé le poteau (41e) !

Premier League Liverpool croque Arsenal 20/11/2021 À 19:24

Martinelli supersub

Heureusement pour les Gunners, ils n’ont pas eu le temps de trop douter au retour des vestiaires. Au terme d’une belle combinaison avec Smith-Rowe et Tavares, Saka a ouvert le score (1-0, 56e). Une habitude pour Arsenal face à son adversaire du jour.

Seule mauvaise nouvelle pour Mikel Arteta : la sortie sur blessure de Saka (64e). Son remplaçant, Martinelli, n’a pas tardé pour se mettre en évidence. 93 secondes après son entrée, le Brésilien a profité d’un bon ballon de Tomiyasu pour faire le break (2-0, 66e). Arsenal a plus géré dans le dernier quart d’heure. Sans doute les Gunners avaient-ils déjà un peu en tête leur déplacement à venir, jeudi à Old Trafford, qu’ils peuvent aborder un peu plus sereinement après ce quatrième succès en cinq matches.

Premier League Ramsdale, Smith Rowe, Gabriel... Ces joueurs qui ont sauvé la tête d'Arteta 19/11/2021 À 20:26