Manchester City n’a pas laissé passer l’occasion. Après la défaite de Chelsea en début d’après-midi, les Citizens avaient l’opportunité de prendre la tête du championnat. C’est désormais chose faite grâce à un succès plein d’autorité à Watford (1-3). Un but de Raheem Sterling (4e) et un doublé de Bernardo Silva (31e et 63e) ont permis aux joueurs de Pep Guardiola de s’imposer largement. La meilleure deuxième période de Watford n’a pas suffi face à la supériorité de Manchester.

Tout a commencé très vite, probablement trop vite pour Watford. Il n’a fallu que quatre minutes à Manchester City pour ouvrir le score. Un centre de Phil Foden a été repris par un Raheem Sterling esseulé, dont la tête piquée à tromper Daniel Bachmann (1-0, 4e). Ce n’était déjà pas la première occasion des Citizens. Aymeric Laporte a été à la réception d’un corner de Foden mais sa tête décroisée a été sauvée sur sa ligne par Joao Pedro (3e). Avec 80% de possession de balle à la pause, City a complètement étouffé les Hornets.

Sans les nombreux arrêts de Bachmann (9e, 21e, 52e, 59e, 70e), le score aurait été bien plus sévère pour les joueurs de Claudio Ranieri. Sans compter les Citizens et Jack Grealish en particulier ont manqué de réussite. L’ancien Villan a beaucoup tenté mais a toujours raté le dernier geste. L’une de ses frappes a heurté la transversale (67e). Laporte a, lui, frôlé la barre sur une reprise du gauche après un corner (60e), et De Bruyne a manqué la lucarne d’un rien en fin de rencontre (89e).

