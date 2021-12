Un match nul qui fait les affaires de Manchester City. Au terme d’une rencontre superbe et pleine de rebondissements, Liverpool n’a pu ramener que le point du nul de la pelouse de Tottenham (2-2). Menés puis devant au tableau d’affichage, les Reds ont finalement concédé le match nul après une erreur d’un Alisson sinon grandiose, qui a permis à Heung-Min Son de marquer. La troupe de Jürgen Klopp laisse filer les Citizens, vainqueurs un peu plus tôt de Newcastle (0-4) et qui comptent maintenant trois longueurs d'avance sur les Scousers en tête du classement.

Des occasions à gogo, des faits de jeu qui risquent d’alimenter les tabloïds britanniques dans les jours à venir, des renversements de situations dans tous les sens et 10 cartons distribués… Bref, Tottenham et Liverpool ont montré ce que la Premier League a de mieux à offrir : un grand spectacle. Ce n’était pas forcément attendu, puisque les Spurs sortaient d’une période de quinze jours sans jouer, à cause du Covid-19. Mais les voyages dans la capitale anglaise et ses alentours se passent mal cette année pour les Reds, et ils l’ont encore prouvé après leur défaite chez West Ham (3-2) et le nul face à Brentford (3-3).

Alisson malheureux, Robertson exclu

Alors qu’ils restaient sur une série de 9 victoires consécutives, les partenaires d’Andrew Robertson se présentaient amputés de plusieurs cadres (Fabinho, Van Dijk) touchés par le Covid-19. Mais ils ont rapidement pris leurs adversaires à la gorge (2e, 10e). Qui, loin de manquer de rythme, ont fait extrêmement mal en contre. Après avoir loupé sa frappe dans la surface, Harry Kane a ouvert le score sur une passe laser de Tanguy Ndombélé (1-0, 13e). Il a ensuite vu Son manquer la balle de break alors qu’il l’avait mis en bonne position dans la surface (16e).

Les champions d’Europe 2019, justement sacrés face à Tottenham, se sont rués à l’attaque, mais ils ont vu Alisson les sauver sur un nouveau contre, d’une parade du bout des doigts face à Dele Alli (30e). Puis Diogo Jota a égalisé sur un caviar de Robertson (1-1, 35e). Après avoir grandement souffert jusqu’à la pause (41e, 42e, 43e), les Spurs ont eu plus de répondant au retour des vestiaires, mais Robertson s’est mué en buteur sur un centre d’Alexander-Arnold (1-2, 69e). Alors qu’Alisson avait réalisé une parade somptueuse face à un Kane encore en manque de confiance un peu plus tôt (55e), on se disait alors que le match avait tourné en faveur des Liverpuldiens.

Mais le portier brésilien a commis une grosse bévue, loupant le ballon sur une sortie, pour permettre à Son de marquer dans le but vide et relancer les siens (2-2, 74e). Robertson, auteur d’une grosse balayette sur Emerson Royal, s’est ensuite fait expulser après recours au VAR (77e). Une décision logique pour l’Ecossais, qui pourra tout de même rappeler à l’arbitre Paul Tierney que Kane méritait le même sort pour un tacle qu’il avait subi en première période (20e). Liverpool a tenu bon ensuite, mais laisse filer City à l’approche d’un Boxing Day qui s’annonce passionnant.

Andrew Robertson (Liverpool) Crédit: Getty Images

