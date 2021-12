Dans quelques années, le duel entre Newcastle et Manchester City fera peut-être partie des plus disputés en Angleterre. Mais ce n’est pas pour tout de suite. Les Skyblues ont conforté leur place de leader en disposant largement des Magpies (0-4) ce dimanche à St James’ Park dans le cadre de la 18e journée de Premier League. Ils comptent provisoirement quatre points d’avance sur Liverpool, qui affronte Tottenham à 17h30, et six sur Chelsea, qui a concédé le nul contre Wolverhampton (0-0) dans le même temps. Newcastle reste avant-dernier du classement, à trois unités de Watford, premier non-relégable.

Nouveaux records pour City

Malgré l’ampleur du score, les Magpies n’ont pas été ridicules. Mais ils ont commis trop d’erreurs évitables, immédiatement punies par le réalisme froid des joueurs de Pep Guardiola. Dès les premières minutes, Martin Dubravka, le portier de Newcastle, a concédé un corner évitable. Dans la continuité de l’action, Ciaran Clark n’a pas sauté pour intercepter un centre de João Cancelo, finalement repris de la tête par Ruben Dias (0-1, 5e). Dans tous les bons coups, le latéral droit portugais, passeur décisif sur l’ouverture du score, a profité de la passivité défensive des locaux pour inscrire le second but d’une lourde frappe à l’entrée de la surface (0-2, 27e).

Moins flamboyants que contre Leeds plus tôt cette semaine (7-0), les Sky Blues ont davantage haussé le ton après le repos, monopolisant le ballon et enchaînant les occasions. Ryad Mahrez et Raheem Sterling, peu en vue en première période, ont pris la lumière. L’international algérien a plié l’affaire en reprenant de volée un bon centre de Zinchenko (0-3, 65e), avant un but de l’international anglais, à la réception d’une offrande de Gabriel Jesus (0-4, 86e).

Raheem Sterling et Gabriel Jesus (Manchester City) Crédit: Getty Images

Avec ce nouveau succès, le City de Guardiola s’adjuge deux nouveaux records : le nombre de victoires (34) et de buts (105) sur une année civile en Premier League. Et va aborder la période du Boxing Day en tête pour la première fois depuis quatre ans.

Chelsea bute sur Wolverhampton

Chelsea, qui jouait dans le même temps sur la pelouse de Wolverhampton, n’a pu obtenir mieux qu’un match nul (0-0). Les hommes de Thomas Tuchel, déjà accrochés par Everton cette semaine (1-1) enchaînent un deuxième match sans succès et voient la tête du classement s’éloigner. Ils ont désormais six points de retard sur Manchester City alors que le quatrième, Arsenal, victorieux hier à Leeds (4-1), revient à six points.

Wolverhampton - Chelsea Crédit: Getty Images

