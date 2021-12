Manchester United est de retour avec ses forces vives. Le Boxing Day a été perturbé par le Covid-19 et plusieurs rencontres de la 19e journée de Premier League ont été reportées. Les Red Devils, eux, affronteront bien Newcastle, avant-dernier, ce lundi soir car ils ont été touchés avant les autres et sont désormais remis.

Les cas positifs s'étaient multipliés au sein du club mancunien au milieu du mois de décembre, et le centre d'entraînement de Carrington a tout simplement dû être fermé. Les matches des 17e et 18e journées de championnat contre Brentford et Brighton avaient été reportés. Pendant ce temps, les hommes de Ralf Rangnick se sont entraînés individuellement à leur domicile avant de retrouver le terrain en groupe en milieu de semaine dernière. "Ils ont fait leurs devoirs à la maison, ils ont suivi le programme établi, a expliqué le technicien allemand devant la presse. Ils m'ont l'air en bonne forme".

Seul Pogba reste indisponible

Alors que le coach mancunien a temporairement disposé de seulement onze joueurs dont trois gardiens, il peut désormais compter sur 25 éléments.Ceux touchés par le Covid-19 ont récupéré et les blessés ont profité de cette période de repos pour se remettre. Seul Paul Pogba, touché à une cuisse avec les Bleus au mois de novembre, reste indisponible. Raphaël Varane ou Edinson Cavani sont de retour comme Anthony Martial et Aaron Wan-Bissaka. Rangnick a désormais l'embarras du choix avant composer son groupe pour aller défier Newcastle.

Durant sa période d'inactivité, Manchester United a glissé de la 5e à la 7e place du classement, mais a aussi eu le temps de recharger ses batteries avant une série de rencontres rapprochées et pourrait bien tirer son épingle du jeu grâce à une meilleure forme athlétique. "On s'est entraîné dur avec des séances intenses", a assuré le gardien David De Gea.

L'effet Rangnick se fait attendre

Arrivé sur le banc mancunien au début du mois en remplacement d'Ole Gunnar Solskjaer et après un court intérim assuré par Michael Carrick, Ralf Rangnick a ainsi bénéficié de davantage de temps pour aiguiser la connaissance de son groupe et peaufiner ses réglages tactiques. L'ancien coach du RB Leipzig devrait de nouveau miser sur un 4-4-2 avec Varane titulaire en défense centrale et un duo d'attaque composé de Mason Greenwood et Cristiano Ronaldo.

Rangnick avait remporté ses deux premiers matches de Premier League sans encaisser de but face à Crystal Palace (1-0) et à Norwich (0-1), mais le contenu de ces prestations n'avait pas convaincu. Celui qui a récemment regretté que les instances anglaises n'autorisent que trois changements durant les matches disposera d'une nouvelle chance de montrer ses intentions offensives sur la pelouse de St James' Park face à un mal classé.

Avant-derniers avec une seule petite victoire au compteur après 18 journées, les Magpies restent sur trois lourdes défaites devant Leicester (4-0), Liverpool (3-1) et Manchester City (0-4). Ils détiennent ainsi la plus mauvaise défense du championnat avec pas moins de 41 buts encaissés. Ce retour à la compétition avec un déplacement chez un adversaire au plus mal apparaît abordable et parfait pour se remettre en route après une pause peut-être finalement bienvenue.

