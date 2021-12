Pour Manchester United, la digestion du repas de Noël est compliquée. Pour leur retour à la compétition après deux semaines de repos forcé, les Red Devils n’ont pas su faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de Newcastle, avant-dernier et pire défense de Premier League (1-1). Sans rythme, ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle, et il a fallu qu’Edinson Cavani enfile son costume de supersub pour répondre à l’ouverture du score signée Allan Saint-Maximin. Au classement, les Mancuniens restent scotchés à la septième place.

Une défense trop facilement mise en difficulté, des gestes imprécis, des approximations, une attaque sans idée, un Cristiano Ronaldo trop vite agacé… Manchester United n’avait plus joué depuis le 11 décembre (victoire face à Norwich) et cela s’est vu face à Newcastle. En sérieux manque de points, les Magpies ont crânement joué leur chance tout au long de la partie. Et ils auraient mérité de l’emporter si on se réfère à la piètre prestation des Red Devils, sans réelle solution face à l’une des pires équipes de la saison. Newcastle a par exemple pu compter sur un immense Allan Saint-Maximin, très dangereux sur chacune de ses prises de balle. C’est même lui qui s’est permis d’ouvrir le score, grâce à un bel enchaînement dans la surface (1-0, 7e).

Heureusement qu’il y avait Cavani

Ce but concédé aurait dû sortir les Mancuniens de leur torpeur, mais tout était trop compliqué ce lundi soir, en clôture de la 19e journée. Sans David de Gea, Manchester United aurait sans doute encaissé un deuxième but (23e, 47e, 63e, 72e, 88e). Offensivement, les hommes de Ralf Rangnick se sont un peu réveillés après la pause et l’entrée d’Edinson Cavani a redonné des couleurs aux Red Devils. Sur sa première tentative, l’Uruguayen a dévissé (55e). La deuxième ? Elle a été repoussée sur lui, ce qui lui a permis d’égaliser avec un peu de réussite (1-1, 71e). Jamais résolus à abdiquer, les Magpies ont fait trembler leurs adversaires jusqu’au bout, touchant le poteau dans les ultimes instants (88e).

Autant dire que Manchester United s’en sort très, très bien dans cette partie. Les rouages étaient quelques peu rouillés après plusieurs longs jours d’interruption. Mais c’est à l'arrivée une occasion manquée de se rapprocher du top 4, alors que Newcastle restait sur trois grosses défaites en championnat. Ce point du nul ne fait pas les affaires des Magpies non plus. Ils auraient pu obtenir un succès encourageant et, au lieu de cela, restent englués dans la zone rouge (19es).

