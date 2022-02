Les Citizens reprennent leur rythme de croisière en championnat. Les joueurs de Manchester City ont tranquillement dominé Brentford, mercredi, lors de la 24e journée de Premier League (2-0). Face à des visiteurs dociles, les hommes de Guardiola ont débloqué la situation sur un penalty de Riyad Mahrez (40e) puis Kevin De Bruyne a doublé la mise en sanctionnant une nouvelle erreur adverse (69e). Les leaders du classement comptent provisoirement 12 points d'avance sur leurs dauphins de Liverpool qui affronteront Leicester jeudi et comptent un autre match en moins.

Comme prévu, les Mancuniens ont tout de suite mis le pied sur le ballon. Comme attendu également, les visiteurs se sont tous repliés dans leur camp pour fermer les espaces. Malgré une tête de peu hors-cadre signée Phil Foden (5e), la stratégie ultra-défensive des Bees leur a permis de bien résister durant la première demi-heure. Elle a pourtant affiché ses limites dès que les Citizens ont haussé le ton. Leur portier Raya Martin a dû s'arracher pour devancer Raheem Sterling sur un centre vicieux de Mahrez puis a vu Joao Cancelo rater sa cage (29e).

Brentford donne le bâton

C'est ensuite Sterling qui a placé un joli ciseau aux six mètres sur une ouverture de Foden mais a loupé la cible de peu également (33e). Même chose pour Aymeric Laporte d'une reprise au point de penalty à la suite d'un long coup franc (35e). Les joueurs de Brentford ont fini par craquer sur une perte de balle évitable de Sergi Canos qui a profité à Sterling, accroché dans la zone de vérité par Mads Rasmussen. Mahrez a transformé le penalty et City a débloqué la situation (1-0, 40e).

Le plus dur était fait pour les Mancuniens. Brentford a tout de même réagi et Ogochukwu Onyeka a placé une reprise axiale à droite du cadre (42e). Rico Henry, lui, a obligé Ederson à intervenir aux six mètres pour intercepter son centre-tir après une glissade de John Stones (43e). Ce fut l'unique frayeur de la soirée pour le portier brésilien, un peu secoué sur le coup car percuté par Laporte et Canos. A la pause, City avait réalisé trois fois plus de passes que son adversaire dont seulement 49% des transmissions avaient trouvé preneur.

De Bruyne en forme

La physionomie du match est restée absolument la même en seconde période et l'offensif arrière gauche mancunien Cancelo a décoché une lourde frappe qui a flirté avec la lucarne droite de Raya (50e). Face à des Bees timorés dans les intentions comme dans les duels, les Citizens ont toutefois attendu une relance ratée du gardien adverse pour doubler la mise grâce à De Bruyne (2-0, 69e). Comme Mahrez ou Bernardo Silva, le Belge en est désormais à 7 réalisations en championnat cette saison soit déjà une de plus qu'en 2020-2021. Le Portugais, lui, s'est fait plus discret dans cette rencontre à sens unique.

Si Thomas Frank, le coach danois de Brentford, s'est décidé à lancer Bryan Mbeumo, formé à Troyes (62e), puis l'ancien Lorientais Yoane Wissa (71e), son équipe est restée inoffensive jusqu'au bout. Cancelo, lui, n'a pas réussi à marquer malgré une nouvelle frappe détournée de justesse par Raya (80e). Le promu Brentford reste 14e du classement mais subit une cinquième défaite de suite en championnat et espère certainement que sa recrue Christian Eriksen soit vite opérationnelle. Après un nul (1-1) chez Southampton lors de la précédente journée qui avait mis fin à sa série de 13 succès de rang en Premier League, Manchester City a vite repris sa marche en avant.

Tottenham renversé

Tottenham a vécu une soirée beaucoup plus compliquée lors de la réception de Southampton (2-3). Les Spurs ont profité d'un csc de Jan Bednarek pour ouvrir rapidement le score (18e). Ils ont toutefois subi l'égalisation adverse cinq minutes plus tard quand Armando Broja a trompé Hugo Lloris de la tête sur un centre de Romain Perraud (23e). L'ancien Brestois a même tiré sur la transversale (43e).

Plus consistants en seconde période, les joueurs d'Antonio Conte ont repris l'avantage grâce à Heung-Min Son (70e). Les valeureux Saints ont pourtant encore égalisé par Mohamed Elyounoussi (79e). Ils ont surtout renversé la situation dans la foulée sur une tête de Che Adams suite à un nouveau centre parfait de James Ward-Prowse (82e) pour infliger à Tottenham, 7e, une seconde défaite consécutive. Southampton est 10e alors qu'Aston Villa et Leeds ont partagé les points au terme d'un match encore plus prolifique (3-3) et que le relégable Norwich a tenu tête au Crystal Palace de Patrick Vieira (1-1).

