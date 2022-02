Après la fausse note contre Burnley en milieu de semaine (0-1), Tottenham n'a eu besoin que d'une demi-heure, voire de dix minutes pour se remettre la tête à l'endroit. Les Spurs ont bien réagi avec une large victoire (0-4) sur la pelouse de Leeds, ce samedi. Harry Kane, buteur et passeur, a encore une fois joué les chefs d'orchestre et enfonce un peu plus Marcelo Bielsa dans la crise... Avec quatre défaites de suite, la zone de relégation ne cesse de se rapprocher pour les Peacocks.

Ad

Plus d'infos à venir...

Premier League Liverpool revient dans le sillage de City, Tottenham rechute 23/02/2022 À 21:37

Premier League Kane, génie exceptionnel... et anonyme 22/02/2022 À 22:47