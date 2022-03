Et de cinq ! Arsenal a signé une cinquième victoire consécutive en Premier League face à Leicester City (2-0), dimanche après-midi. Les Gunners se sont rendus le match facile en ouvrant la marque sur le premier corner de la partie grâce à Thomas Partey. Alexandre Lacazette a transformé un penalty en seconde période et contribué au succès de son équipe, qui a repris la 4e place du championnat à Manchester United.

Et si les Canonniers venaient de réaliser leur prestation la plus aboutie de la saison ? Emmenés par un trio offensif Martinelli-Odegaard-Saka très inspiré, ils ont facilement engrangé un cinquième succès de rang en championnat face aux Foxes. Une première cette saison.

Aligné en pointe avec le brassard de capitaine fixé au bras, Alexandre Lacazette a réduit à néant les espoirs adverses en transformant un penalty que s'est procuré Bukayo Saka (2-0, 58e). L'attaquant français, auteur de son quatrième but et remplacé sous les applaudissements de l'Emirates Stadium, n'avait plus marqué depuis le 26 décembre et un déplacement à Norwich.

Partey royal au milieu

Ses coéquipiers se sont promenés en seconde période, pas du tout gênés par des Foxes apathiques, refroidis par l'arrêt splendide d'Aaron Ramsdale devant Harvey Barnes (35e). Le portier des Gunners a répondu présent au meilleur des moments, lorsque son équipe a relâché la pression exercée sur les joueurs de Brendan Rodgers.

Au milieu, Thomas Partey a rayonné. Le Ghanéen a été partout : il a gratté des ballons devant sa surface et porté le danger sur le but adverse. C'est lui qui a repris victorieusement le premier corner de la rencontre, seul au premier poteau (1-0, 11e). Le doublé de l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid était proche, mais le poteau droit de Kasper Schmeichel a repoussé son enroulé (18e).

Arsenal prolonge ainsi sa belle série et compte 14 points de plus que l'an dernier à pareille époque. Ce nouveau succès permet aux hommes de Mikel Artera de reprendre la quatrième place à Manchester United - qui compte trois matches de plus -, avant de recevoir Liverpool ce mercredi.

