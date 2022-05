Liverpool pourrait s'en mordre les doigts. Ce samedi soir, les Reds ont arraché le point du match nul contre Tottenham (1-1), lors de la 36e journée de Premier League. A Anfield, l'égalisation de Luis Diaz (74e) a répondu à l'ouverture du score d'Heung-Min Son (56e).

Avec ce point, et grâce à une meilleure différence de buts, les hommes de Jürgen Klopp s'emparent de la tête du classement du championnat d'Angleterre, avec le même nombre de points que Manchester City (83), qui pourrait prendre trois longueurs d'avance, en cas de succès contre Newcastle, ce dimanche (17h30). De leur côté, les Spurs restent cinquièmes, à un point de la Ligue des champions et la quatrième place d'Arsenal.

Ad

Premier League City ou Liverpool ? La course au titre décortiquée HIER À 22:11

Seuls Chelsea, Manchester City et Brighton avaient pris des points à Anfield, en championnat, depuis le début de saison. Tottenham vient donc s'ajouter à la liste, alors que Liverpool restait pourtant sur douze victoires de rang dans son antre, dans l'élite. Les Reds se sont rapidement rués vers l'avant, dès le début de rencontre. Les hommes de Jürgen Klopp ont multiplié les frappes (22 contre 8), tout comme le déchet devant le but et dans leurs centres, puisque sur une trentaine tentée, à peine cinq ont été réussis.

La réussite a été avec Diaz sur son égalisation

Lorsque Luis Diaz est enfin parvenu à égaliser, d'une frappe lointaine du pied droit, il a fait preuve de réussite en profitant de la déviation de Rodrigo Bentancur, qui a pris Hugo Lloris à contre-pied (74e, 1-1). La seule frappe cadrée du club de la Mersey, dans le second acte. La première depuis celle de Diaz (42e), alors qu'en début de rencontre, Sadio Mané avait également sollicité le portier international français (3e). Les hommes de Jürgen Klopp ont dominé cette rencontre (65% de possession), mais ils se sont aussi exposés.

Tottenham a notamment procédé en contres. Ce qui a même fini par s'avérer fatal pour Liverpool. Sur un but d'école, avec Hugo Lloris en premier relanceur, les Spurs avaient donc été les premiers à trouver la faille, par l'intermédiaire d'Heung-Min Son, qui n'a plus eu qu'à conclure, de près et du pied gauche (56e, 0-1). Le Sud-Coréen a à la fois marqué (12) et été impliqué dans (17) plus de buts en Premier League que tout autre joueur en 2022. Rodrigo Bentancur (7e) ou bien encore Dejan Kulusevski (60e) ont également eu l'opportunité de s'illustrer, tandis que le poteau de Pierre-Emile Hojbjerg (42e) a répondu à la barre trouvée par Virgil van Dijk (39e).

Si Tottenham va surveiller le résultat d'Arsenal, qui reçoit Leeds (dimanche, 15h), les Reds en feront de même avec les Skyblues. Mais Manchester City sait désormais ce qu'il lui reste à faire, pour se rapprocher encore un peu plus d'un nouveau titre.

Ligue des champions Le sommet absolu, la finale de rêve 04/05/2022 À 23:56