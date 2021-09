Les champions ont donné une leçon à leurs voisins. Chelsea est allé s'imposer nettement sur la pelouse de Tottenham, dimanche, en clôture de la 5e journée de Premier League (0-3). D'abord solides, les joueurs de Thomas Tuchel ont ensuite fait la différence grâce à leur parfaite maîtrise collective. Thiago Silva (49e) N'Golo Kanté (57e) et Antonio Rüdiger (90e+2) ont fait trembler les filets d'Hugo Lloris et les Blues rejoignent Liverpool et Manchester United en tête du classement.

Dès les premières secondes ce derby londonien, les Spurs sont pourtant allés mettre la pression sur les défenseurs adverses et leur portier Kepa, titulaire car Edouard Mendy était blessé au dos. Bien aidé par l'impeccable Thiago Silva, le gardien espagnol a tenu bon et Chelsea a pu répliquer en contre mais Mason Mount a été contré de justesse dans la surface d'Hugo Lloris (15e).

Tottenham est revenu à la charge avec Sergio Reguilon qui a manqué de justesse sur sa passe vers les six mètres (21e), puis Heung-Min Son qui était certainement hors-jeu avant d'aller buter sur le dernier rempart des visiteurs (33e). Si Chelsea a progressivement fait parler sa supériorité collective, et que Lukaku s'est montré précieux dans un rôle de pivot, il n'a pas été dangereux et Lloris n'a pas été inquiété en première période malgré le manque d'autorité d'Emerson dans son couloir droit.

Chelsea sans pitié après la pause

Tout cela a changé à la reprise car Kanté, entré en jeu, et les Blues ont soudainement haussé le ton. Lancé dans le dos d'Emerson, Marcos Alonso a obligé Lloris à repousser sa reprise en taclant (47e). Thiago Silva, lui, s'est imposé au premier poteau sur un corner venu de la droite et a trompé le portier des Bleus de la tête (0-1, 49e). Eric Dier a sauvé son équipe du 0-2 en dégageant sur sa ligne une nouvelle reprise d'Alonso (53e). Puis Lloris a capté une tête de Rüdiger (54e). Sans même avoir besoin de forcer, les visiteurs ont étouffé leurs adversaires.

Malgré leurs efforts, le gardien de Tottenham et son défenseur central ont de nouveau dû s'incliner quand le second a dévié une frappe axiale de Kanté et pris le premier à contre-pied (0-2, 57e). Soutenu par Son, Harry Kane a bien décoché une frappe lointaine mais Kepa n'a pas tremblé (64e). Lloris et son arrière-garde, eux, se sont arrachés pour ne pas encore craquer face à Thiago Silva (75e) puis Werner et Alonso dans une action totalement folle (81e).

Lukaku (86e) et Kovacic (90e+1) ont aussi sollicité le portier qui n'a rien pu face la reprise suivante de Rüdiger (0-3, 90e+2). Le score reflète bien l'écart entre les deux voisins. Chelsea parait prêt pour recevoir Manchester City lors de la première journée. Tottenham, de son côté, devra se remettre à l'endroit avant d'aller défier son rival Arsenal.

Antonio Rüdiger fête le but du 0-3 lors de Tottenham-Chelsea, lors de la 5e journée de Premier League 21-22 Crédit: Getty Images

