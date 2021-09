Le Brentford FC est une des belles surprises de ce début de saison en Premier League, et c’est tout sauf un hasard ! Ce samedi soir, dans le cadre de la 6eme journée du championnat anglais, Brentford et Liverpool ont partagé les points dans l’antre du promu londonien (3-3).

Un match nul qui ne fait évidemment pas les affaires des hommes de Jürgen Klopp, apparus bien fébriles défensivement. Mohamed Salah en a tout de même profité pour inscrire le 100e but de sa carrière en Premier League, sous le maillot des Reds. Le Français et international congolais Yoane Wissa, remplaçant au coup d’envoi, a égalisé pour les Bees de Brentford en fin de rencontre.

Liverpool bousculé en première période

Dans une semaine chargée pour les coéquipiers du défenseur français Ibrahima Konaté, titulaire cette semaine en Coupe de la Ligue, mais remplaçant au coup d’envoi, les Reds de Liverpool savaient qu’ils pouvaient consolider leur première place au classement du championnat en cas de succès ce samedi. Un peu empruntés en début de rencontre et surtout très imprécis techniquement, les coéquipiers de Fabinho ont payé très rapidement cette entama ratée.

Sur un centre de Sergi Canós, le défenseur Ethan Pinnock a profité de la passivité de l’ancien Monégasque pour ouvrir le score au second poteau (1-0, 27e). De quoi atteindre l’orgueil de Liverpool et de leur capitaine Jordan Henderson, passeur décisif quelques poignées de minutes plus tard sur un nouveau but de Diogo Jota (1-1, 31e). C’était là le 3e but déjà, cette saison, en Premier League pour l’attaquant international portugais.

Salah, 100 buts et puis c’est tout

Au retour des vestiaires, Mohamed Salah a profité d’un alignement discutable de la défense de Brentford pour inscrire son centième but dans l’élite du football anglais sous le maillot de Liverpool (en 151 matches), après une sublime offrande de Fabinho (1-2, 54eme).

Insuffisant, puisque le milieu allemand Vitaly Janelt, sous les yeux de son sélectionneur national Hansi Flick présent en tribunes, a rapidement égalisé de près (2-2, 63e). Curtis Jones y est également allé de son "petit" but, une fantastique frappe du droit de 20 mètres déviée dans la surface (2-3, 67e), avant que Mohamed Salah ne manque de manière incroyable un face-à-face avec le gardien de Brentford, l’Espagnol David Raya, en ratant son lob (76e).

Il n’en fallait pas tant à Yoane Wissa : l’attaquant franco-congolais a égalisé cinq minutes après son entrée en jeu, belle manière de marquer les esprits et d’inscrire le premier but de sa carrière en Premier League dans l’histoire (3-3, 82e). En tout cas, ce partage des points énergivore ne fait pas les affaires de Liverpool, qui va enchaîner un déplacement périlleux à Porto mardi en Ligue des Champions et un match à domicile électrique contre Manchester City, dimanche prochain.

Yoane Wissa fête son but lors du match Brentford-Liverpool (3-3) Crédit: Getty Images

