City l’a fait ! Grâce à un but de Gabriel Jesus en début de deuxième période, les Citizens se sont imposés sur la pelouse de Chelsea, désormais ancien leader et invaincu jusque-là en cinq journées de championnat d’Angleterre (0-1). Avec ce succès mérité, les champions d’Angleterre en titre ont marqué le coup et ont mis en garde le Paris Saint-Germain avant le match de la semaine prochaine en Ligue des champions. Aussi, Pep Guardiola a enfin vaincu la malédiction contre Thomas Tuchel depuis l’arrivée de l’Allemand sur le banc des Blues.

