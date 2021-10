Les Citizens suivent le rythme. Après le carton du leader Chelsea sur Norwich plus tôt ce samedi (7-0), les joueurs de Manchester City ont également signé une nette victoire sur la pelouse de Brighton, lors de cette 9e journée de Premier League (1-4).

Ilkay Gündogan (13e) et Phil Foden (28e et 31e) ont permis aux Mancuniens de prendre le large en première période, les Seagulls ont réagi en seconde et réduit le score par Alexis Mac Allister (81e, sp) mais Riyad Mahrez et les siens ont eu le dernier mot (90e+5). Les joueurs de Pep Guardiola s'emparent de la 2e place à deux longueurs des Blues avant le choc de dimanche entre Manchester United et Liverpool.

Positionné juste derrière son hôte avant le coup d'envoi, Brighton a voulu exercer d'entrée un pressing musclé. Les hommes de Graham Potter ont pourtant rapidement dû reculer face à la qualité technique collective des visiteurs. Alors que Kevin De Bruyne a débuté sur le banc, Bernardo Silva s'est en effet chargé d'animer le jeu offensif des siens et a rayonné au milieu de terrain. Lancé sur la droite de la zone de vérité, Gabriel Jesus a contourné le portier adverse Robert Sanchez avant d'envoyer le ballon vers le but grand ouvert mais a vu Lewis Dunk réaliser un exceptionnel sauvetage en taclant sur sa ligne (11e).

Brighton n'a pas fait le poids

Les Mancuniens n'ont pourtant pas tardé à revenir à la charge et Gündogan a pu ouvrir le score de près après une charge non sifflée de Gabriel Jesus sur Sanchez et une passe de Bernardo Silva (0-1, 13e). Brighton a tenté de réagir. Mais complètement découvert, le club anglais a été puni sur un contre rapide au bout duquel Jack Grealish a idéalement servi Foden pour le break (0-2, 28e). Le jeune Anglais s'est même offert un doublé heureux quelques instants plus tard en déviant sans le vouloir une reprise de Gabriel Jesus suite à une parade de Sanchez devant Grealish (0-3, 31e).

Foden a, en revanche, buté sur le dernier rempart des Seagulls juste avant la pause et loupé le triplé (45e+1) et le match semblait déjà plié. Les coéquipiers de Neal Maupay, très discrets dans cette rencontre, ont pourtant profité des entrées en jeu mordantes des jeunes Tariq Lamptey et Enock Mwepu pour retrouver des couleurs (58e). Leandro Trossard a sollicité Ederson (61e) et ses coéquipiers ont fait dangereusement reculer des Citizens incapables de ressortir le ballon. Mwepu a poussé le gardien brésilien à la faute dans sa surface et l'international argentin Alexis Mac Allister a transformé le penalty pour relancer le suspense dans les dix dernières minutes (1-3, 81e).

La fin de match a toutefois été à l'avantage de Mancuniens qui se sont remis dans le bon sens. Sorti du banc (87e), Mahrez a profité d'une récupération haute et d'un service de Foden pour définitivement sceller le large succès des siens (90e+5). Manchester City s'affirme un peu plus en championnat pendant que Brighton revient sur terre après ce premier vrai test raté.

