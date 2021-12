Les Gunners d’Arsenal ont été impitoyables avec les joueurs de Marcelo Bielsa samedi soir. Dans le seul match de Premier League qui a pu se tenir aujourd’hui suite aux multiples reports causés par le Covid, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, capitaine pour l’occasion, se sont très aisément imposés à Leeds, sur la pelouse d’Elland Road (4-1). Granit Xhaka, Martin Ødegaard et évidemment Gabriel Martinelli, l’attaquant brésilien auteur d’un doublé, ont brillé. Les joueurs de Mikel Arteta consolident ainsi leur 4e place au classement.

Premier doublé en Premier League pour Martinelli

Les dynamiques des deux équipes en Premier League (12 buts encaissés en 3 rencontres pour les Peacocks, 2 victoires sans encaisser de but pour les Gunners) semblaient bien prémonitoires de la rencontre qui allait suivre. Et cela a bien été le cas. Malgré une première tête dangereuse mais non cadrée de Raphinha (2e), l’édifice local s'est rapidement délité. Après une double intervention bien salutaire du gardien français Illan Meslier devant Lacazette et Partey (3e), les Gunners n’ont pas tardé à ouvrir le score via Gabriel Martinelli, servi par Lacazette (0-1, 16e).

Le jeune attaquant brésilien a de nouveau profité de l’infinité d’espaces entre les lignes de Leeds pour inscrire un doublé de près avant la demi-heure (0-2, 28e). Le 4e but cette saison du jeune attaquant londonien, et surtout celui du premier doublé de sa jeune carrière en Premier League.

Le penalty inscrit par Raphinha n’a pas fait illusion

Un autre baby Gunner, Bukayo Saka a définitivement mis fin aux espoirs des coéquipiers de Luke Ayling avant la pause (0-3, 42e). Car les joueurs de Marcelo Bielsa ont eu une seule occasion de but significative ce samedi : le penalty inscrit par Raphinha après un tacle étonnamment manqué de Ben White sur le jeune Joe Gelhardt (1-3, 75e).

Remplaçant au coup d’envoi, le jeune international anglais Emile Smith Rowe a définitivement plié les négociations unilatérales du jour pour Arsenal dans les dernières minutes, sur une délicieuse passe lobée de Martin Ødegaard (1-4, 84eme). Dans tous les cas, les joueurs de Mikel Arteta (4e au classement) termineront ce week-end bien particulier avec quatre points d’avance sur leur plus proche poursuivant, West Ham.

