49 minutes. Voilà le temps de jeu d'Alexandre Lacazette en Premier League avec Arsenal avant le match face à Crystal Palace ce lundi soir. Autant dire des miettes, et encore... Mais ce lundi, l'international français, entré en temps de jeu à vingt minutes de la fin, a changé l'histoire de la rencontre. En plus, paradoxalement, le destin de Mikel Arteta, son entraîneur qui ne compte pas vraiment sur lui. Buteur de dernière minute, "Laca" a ainsi permis aux siens d'empocher le point du match nul in extremis (2-2). Une petite revanche pour lui ?

Lineker ne "comprend pas"

"C'était mon premier but de la saison. Je sais que je dois travailler dur pour obtenir quelques minutes et j'essaie de profiter autant que possible quand je suis sur le terrain", a-t-il réagi dans la foulée au micro de Sky Sports. Tout sourire, Lacazette, auteur de deux buts en Coupe de la Ligue anglaise depuis le début de saison, pourrait bien avoir marqué des points ce lundi soir. Mais parviendra-t-il à inverser réellement la tendance ?

"Je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas plus, a pesté de son côté Gary Lineker sur Twitter. Il doit y avoir une raison, je suppose, mais je ne l'ai pas vue." Probablement frustré de sa situation actuelle, l'attaquant français n'a visiblement pas encore baissé les bras. Souvent annoncé sur le départ, Alexandre Lacazette n'a peut-être pas dit son dernier mot avec Arsenal.

