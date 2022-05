Arrivé sur le banc d'Arsenal en décembre 2019, Mikel Arteta n'est visiblement pas prêt de le quitter. Dans un communiqué officiel, les Gunners ont en effet annoncé la prolongation de leur entraîneur jusqu'en 2025. "Je suis excité, reconnaissant et vraiment, vraiment heureux aujourd'hui", a déclaré le technicien sur le site de son club, qui a également confirmé la prolongation de Jonas Eidevall, entraîneur de la section féminine.

"Nous voulons faire passer le club au niveau supérieur et vraiment rivaliser avec les meilleures équipes, a également expliqué Arteta. Pour cela, nous devons jouer la Ligue des champions. Nous devons être capables de faire évoluer l'équipe, d'améliorer nos joueurs, d'améliorer tous les départements, de générer encore plus de connexion avec nos fans, d'améliorer l'ambiance à l'Emirates, de pouvoir recruter les meilleurs, les meilleurs talents et les meilleures personnes pour que ce club conduise ce projet à ce niveau."

Vainqueur de la FA Cup et du Community Shield en 2020, Arteta espère désormais ramener Arsenal en Ligue des champions. Pour l'heure, c'est bien parti : les Gunners sont quatrièmes de Premier League avec deux points d'avance sur Tottenham.

