L’officialisation de la (mauvaise) nouvelle ne cessait de se rapprocher depuis des semaines, elle est tombée lors de cette 35e journée de Premier League : habitué à faire l’ascenseur, Norwich est de nouveau relégué, après sa 23e défaite de la saison, concédée sans jamais avoir pu y croire, sur la pelouse d’Aston Villa (2-0). Les coéquipiers de Pierre Lees-Melou, qui ont concédé leurs 70e et 71e buts de la saison, ont vu Ollie Watkins, en première période, puis Danny Ings, en toute fin de match, les renvoyer en Championship.

Les protégés de Steven Gerrard ont aussi été aidés par un Burnley décidément renversant, et qui finit fort la saison après le licenciement de Sean Dyche. Depuis que Michael Jackson s’est assis sur le banc des Clarets, ceux-ci n’en finissent plus de remonter au classement.

Les Wolves ratent le coche dans la course à l'Europe

Pourtant menés par Watford suite à un but contre son camp de Tarkowski, les partenaires de Maxwel Cornet, toujours blessé, ont pris le dessus en fin de match sur des réalisations de Cork (83e) et Brownhill (86e) pour l’emporter 2-1. Grâce à ce troisième succès de suite, Burnley prend provisoirement 5 points d’avance sur Everton, le 18e, et se hisse même à la 16e place, à hauteur de Leeds, avec un match en plus.

En plus d’envoyer Norwich en D2, les Clarets ont aussi mis (presque officiellement) fin aux espoirs de maintien de Watford. Battue pour la 11e fois de suite à domicile en Premier League, l’équipe de Moussa Sissoko, titulaire et capitaine à nouveau ce samedi, compte 12 points de retard sur le premier non relégable à 4 journées de la fin, avec une différence de buts nettement défavorable.

Tandis que le Crystal Palace de Patrick Vieira a réussi à renverser Southampton (1-2) dans un match sans enjeu entre deux équipes de moitié de tableau, Wolverhampton, battu à plate couture par Brighton (0-3) à Molineux, reste à trois longueurs des places européennes et du 7e, West Ham.

