Si vous aviez choisi de passer vos vacances estivales dans une grotte, n'ayez crainte : le foot n'a pas changé. Il a même gardé certaines de ses bonnes vieilles habitudes. La Premier League a encore secoué le marché, dépensant bien plus d'argent que les autres championnats en indemnités de transfert. À l'heure où non écrivons ces lignes, et avant que le Real Madrid ne boucle l'arrivée de Kylian Mbappé, sept des dix joueurs les plus chers de l'été ont atterri dans un club d'outre-Manche.

Tous les mastodontes du championnat le plus puissant du monde se sont offert un joli et coûteux cadeau. Tous, sauf un. United a rapatrié Jadon Sancho à Manchester, pour 85 millions d'euros, en attendant Cristiano Ronaldo . Chelsea a bouclé ses retrouvailles avec Romelu Lukaku pour 115 millions d'euros. Et Manchester City a réalisé son fantasme en se payant Jack Grealish pour 117,5 millions d'euros.

Dans cette excitation tout sauf inhabituelle au Royaume, seul Liverpool, parmi les membres du Big Four, est resté mesuré. Avant même l'ouverture du marché, les Reds avaient accepté de débourser 40 millions d'euros pour la venue d'Ibrahima Konaté, défenseur français révélé à Leipzig. Ici, il ne s'agissait ni d'un gros coup, ni d'un fantasme, ni même d'une démonstration de force. Une "simple" recrue répondant avant tout au besoin de renforcer un secteur franchement dégarni, puis à une réflexion d'avenir.

Klopp et son groupe, trop soudés ?

Tout cela pourrait rester anecdotique si le club de la Mersey n'avait aucune bonne raison de s'agiter sur le marché. Dans les faits pourtant, il en a sûrement bien plus que ses rivaux. Après tout, Chelsea est champion d'Europe. Manchester City, champion d'Angleterre. Et Manchester United, sur la pente ascendante depuis plusieurs saisons. Les deux premiers sont au(x) sommet(s), le troisième s'en approche. Les Reds, eux, ont glissé sur l'autre versant.

À quelques points près, et sans une fin de saison réussie, Jürgen Klopp et sa bande auraient même regardé la Ligue des champions à la télé. Un peu plus de deux ans seulement après avoir occupé le trône européen (2019), puis celui du Royaume (2020). Une époque pas si lointaine - même si le temps nous a parfois semblé long depuis - où l'on se demandait sur quelle durée allait s'étendre le règne des Reds. Et où l'on n'imaginait difficilement... qu'il ne durerait pas.

Car la machine liverpuldienne reposait sur trois piliers solides, là où d'autres clubs n'en ont parfois eu besoin que d'un seul pour bâtir leur succès : des individualités talentueuses, une philosophie de jeu rodée et un manager impliqué et impliquant. En bref, un groupe soudé, indéfectible qui, aussi fou que cela puisse paraître, est aussi à la source des nombreuses problématiques rencontrées par le club, sportivement et stratégiquement.

Sauf si vous souhaitez vous faire mordre, n'allez surtout pas demander à Klopp de remettre en cause le noyau dur avec lequel il a tout gagné. "Pour faire des changements, il doit y avoir de la place pour les faire, expliquait le coach à la chaîne TV2 au cœur du mois d'août. Nous ne voulons pas plus de joueurs. Cela n'a aucun sens d'acheter de nouveaux joueurs. Passons en revue l'équipe : un nouveau latéral ? Un nouveau gardien de but ? Nous avons déjà de très bons joueurs à ces postes. Au milieu, nous avons des joueurs d'expérience, comme Thiago, Fabinho ou Henderson, et des jeunes garçons passionnants, comme Elliott ou Jones. Et en attaque, c'est pareil."

Prolongations à la pelle

Des onze joueurs qui ont disputé la finale de Ligue des champions remportée en 2019, huit ont participé au dernier match de Premier League (2-0) face à Burnley le week-end dernier. Ils auraient même été neuf si Andrew Robertson ne s'était pas blessé à la cheville. Pas étonnant, donc, que sur l'ensemble des cinq dernières fenêtres de marché des transferts, Liverpool n'ait recruté que deux joueurs capables de s'installer durablement dans le onze : Diogo Jota et Thiago Alcantara.

De loin, Klopp et Liverpool avancent donc à contre-courant, dans un monde où Cristiano Ronaldo s'est vu dans trois clubs en moins de 24 heures. Une vision salutaire, peut-être. Mais aussi franchement risquée. Car à l'exception de Trent Alexander-Arnold, les cadres des Reds ont tous 27 ans ou plus. Autrement dit, dans la fleur de l'âge, au pic de leur carrière et donc... de leur salaire.

Après avoir prolongé les contrats des défenseurs (TAA, Van Dijk, Robertson...) ces dernières semaines, les dirigeants du club vont devoir convaincre les joueurs à vocation offensive - ceux dont les émoluments sont les plus élevés. Roberto Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané sont tous liés au club jusqu'en 2023. Tous ont guidé Liverpool vers un titre attendu durant trente ans. Tous ont le soutien de Klopp. Et puisque le contexte économique n'est pas franchement idéal, on comprend pourquoi les Reds préfèrent laisser aux autres ce marché complètement fou.

