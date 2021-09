On ne sait pas si Romelu Lukaku aime la mer ou la montagne. Il est cependant certain qu’il aime la ville de Londres et que surtout, il raffole du but ! Dans le cadre de la 4e journée de Premier League, Chelsea s’est imposé à domicile, contre Aston Villa (3-0). Alors que les hommes de Thomas Tuchel ont souffert tout au long du premier acte malgré un but de Lukaku, l’entrée sur la pelouse de leur régulateur de jeu à la pause, l’Italien Jorginho a tout changé. L’attaquant belge a pour sa part inscrit un doublé, ses deux premiers buts dans la mythique antre de Stamford Bridge.

