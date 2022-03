La légende a encore remis les pendules à l'heure. Récemment critiqué et peu efficace, Cristiano Ronaldo a claqué un fantastique triplé pour permettre à Manchester United de venir à bout de Tottenham, samedi, dans un choc de la 29e journée de Premier League (3-2). Le Portugais a d'abord surpris Hugo Lloris d'une lourde frappe lointaine (12e) puis l'a battu de près (38e) avant de le tromper d'une tête sur corner (81e). Les Spurs avaient égalisé à deux reprises par Harry Kane (35e, sp) puis sur un csc d'Harry Maguire (72e). Les Mancuniens s'emparent provisoirement de la 4e place du classement. Tottenham reste 7e.

Chahuté par la presse anglaise pour être allé au Portugal et avoir manqué le derby perdu par ses coéquipiers en raison d'une blessure à une hanche, CR7 était remis et titulaire. En revanche son compatriote Bruno Fernandes, certainement touché par le Covid, était absent. C'est avec Paul Pogba en meneur de jeu que les Mancuniens ont démarré le match avec ambition. Le Français a vite servi Cristiano Ronaldo pour une tentative de lob ratée (7e). Percutant sur la gauche, Jadon Sancho a aussi donné en retrait pour son avant-centre dont la reprise a été freinée de la main par Eric Dier mais l'arbitre n'a pas bronché (9e).

En bref, CR7 était déjà déchaîné et a décidé de tenter sa chance soudainement dans l'axe à 25 mètres après une subtile déviation de Fred. Son puissant tir a surpris Lloris sur sa droite (1-0, 12e). Si la frappe enroulée de Pogba a filé de peu à côté de la cage du gardien des Bleus (16e), Tottenham a bien réagi et pris l'ascendant grâce à une belle débauche d'énergie. Diogo Dalot a dû sauver sur sa ligne après une tête de Dier suite à un corner (26e). Alex Telles, lui, a été sanctionné pour une main dans sa surface sur un centre de Dejan Kulusevski et Kane a transformé la sanction pour égaliser (1-1, 35e).

Manchester United - Tottenham Crédit: Getty Images

CR7 en feu

Plus réalistes, les Red Devils ont cependant vite calmé les visiteurs quand Sancho, lancé sur la gauche, a trouvé Cristiano Ronaldo aux six mètres pour une petite reprise facile dans la course (2-1, 38e). Après la pause, les Londoniens ont de nouveau poussé fort face à des Mancuniens prudents et Kulusevski a servi Son pour une reprise rasante de peu à côté (61e). Répondant en contre, Fred et Sancho ont lancé Ronaldo vers la droite de la surface adverse pour une puissante frappée croisée en angle fermé que Lloris a repoussée difficilement (66e). Les efforts et la domination des Spurs ont tout de même été récompensés quand le maladroit Maguire a dévié le petit centre de l'hyperactif Sergio Reguilon dans les filets de David De Gea (2-2, 72e).

Lloris a encore résisté à Ronaldo (77e) mais n'a rien pu quand celui-ci s'est imposé dans les airs au point de penalty sur un corner venu de la droite pour envoyer le ballon de la tête dans la lucarne (3-2, 82e). Auteur de son 12e but de la saison en championnat, son 807e en carrière, le Portugais a pu sortir dans la foulée pendant que le public d'Old Trafford chantait à sa gloire. Ses partenaires ont tenu bon dans les dix dernières minutes et repartent de l'avant après leur sévère revers devant City (4-1) et avant de retrouver l'Atlético en Ligue des champions. Pour Tottenham, qui restait sur deux larges victoires en championnat, c'est un coup d'arrêt brutal.

