Benjamin Mendy, qui est en prison depuis le 27 août dernier, va rester en détention provisoire à Altcourse. Selon le Manchester Evening News et L'Equipe, le latéral de Manchester City, accusé de six viols et d'une agression sexuelle, comparaîtra à nouveau à Chester le 22 décembre prochain. Il devra notamment dire s'il plaide coupable ou non coupable. Pour rappel, son procès s'ouvrira à partir du 24 janvier.

Mendy a comparu mercredi devant une juge britannique pour deux viols supplémentaires. Comme rapporté par l'AFP, l'international français est apparu par visioconférence à la Magistrates' Court de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, pendant 45 minutes. Vêtu d'un sweatshirt couleur crème, Benjamin Mendy ne s'est exprimé que pour décliner son identité. La justice britannique n'a pas donné plus de précisions sur les nouveaux faits qui sont reprochés au footballeur, mais le nombre de plaignantes est désormais de quatre, toutes âgées de plus de 16 ans.

